Акоста с минимален аванс пред Зарко в края на петъчните тренировки в Малайзия

Пилотът на КТМ Педро Акоста завърши петъчните тренировки преди Гран При на Малайзия с минимален аванс пред Йоан Зарко, въпреки че направи общо две падания в рамките на деня.

Първата катастрофа на испанеца дойде в рамките на сутрешната свободна тренировка, а втората му дойде в самото начало на официалната тренировка, когато той изпусна предницата на своя мотор в острия девети завой. Той обаче се върна на пистата, за да завърши сесията с най-доброто време от 1:57.559 и предимство от 0.019 секунди пред Зарко.

Двамата реално бяха в своя собствен вселена, тъй като заелият третото място Джак Милър изостана с 0.281 от Акоста. Зад австралиеца Жоан Мир и Фабио Куартараро допълниха челната петица, а в топ 10 попаднаха още Фабио Ди Джанантонио, Франко Морбидели, Пол Еспаргаро, Алекс Маркес и Алекс Ринс.

Първи извън десетката остана Лука Марини, който беше с 0.062 по-бавен от Ринс в спора за последното място, даващо право на участие директно във втората фаза на квалификацията утре. Така италианският пилот на Хонда ще трябва да се включи в първите 15 минути на битката за полпозишъна, в които компания ще му правят Франческо Баная, Фермин Алдегер, Ай Огура, Марко Бедзеки, Раул Фернандес, Брад Биндър, Мигел Оливейра, Енеа Бастианини, Сомкиат Чантра, Лоренцо Савадори, Микеле Пиро и участващият с „уайлд кард“ тестови пилот на Ямаха Аугусто Фернандес.

Освен Акоста падания в рамките на вторите 60 минути за подготовка регистрираха още Маркес, Аугусто Фернандес и Ринс. Катастрофата на испанския пилот на Ямаха в петия завой в края на сесията беше доста зрелищна, но за щастие той се размина само с охлузване на дясната ръка.

А подобно на първата свободна тренировка по-рано днес и във втората подготвителна сесия също имаше преваляване, но далеч по-леко от пороя, който се изля сутринта. Краткият дъжд падна приблизително 15 минути преди края на тренировката, но спря сравнително бързо и пистата изсъхна, което позволи на пилотите да запишат своите най-добри времена във финалните минути на сесията.

Иначе тренировката започна с 35-минутно закъснение заради разлив на масло по време на по-ранна сесия в Купата на азиатските таланти. Заради него цялата следобедна програма в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта беше забавена с над половин час.

Уикендът за Гран При на Малайзия, 20-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава утре в 5:10 часа сутринта българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 5:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Сепанг“.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

