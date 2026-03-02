Астън Мартин планира ранно отпадане в Австралия заради проблемите на Хонда

Новата задвижващата система на Хонда се оказа неприятната изненада на старта на партньорството на японците с Астън Мартин във Формула 1, като от тима се опитват да помогнат за решаване на проблемите с батерията на AMR26, но това ще отнеме време. Така Астън Мартин изпадна в неочаквана криза още преди старта на сезона този уикенд в Австралия.

От Астън Мартин не успяха да изпълнят предсезонната си тестова програма, като пилотите на тима прекараха повече време в гаража, отколкото на пистата.

Оказа се, че екипът на Хонда е напълно неподготвен за Гран При на Австралия. Множеството повреди в двигателя по време на тестовете в Бахрейн застрашиха доставките на резервни части до такава степен, че в Астън Мартин дори обмисляха тимът да пропусне състезанието в Мелбърн, като се позове на форсмажорни обстоятелства.

Това обаче би било PR катастрофа за Формула 1 в началото на новата техническа ера, а Астън Мартин щеше да трябва да плати компенсации за нарушаване на условията на споразумението „Конкорд“.

Болидите AMR26, карани от Фернандо Алонсо и Ланс Строл ще бъдат в Австралия, но намерението на тима е те само да покрият правилото за 107%, за да се класират за старта, след което да направят няколко обиколки и да се оттеглят.

Междувременно е създаден кризисен щаб в подкрепа на Хонда, като екипът на шефа на отбора Ейдриън Нюи е в постоянен контакт с персонала в Сакура, за да се справи с проблема.

От Хонда признаха, че вибрациите от V6 двигателя причиняват повреди в батерията на хибридната система, която е разположена в шасито.

Главният стратегически директор на Астън Мартин, Анди Кауъл, който изведе двигателния отдел на Мерцедес до множество световни титли, е изпратен в Япония. Времето обаче изтича дори за възстановяване на базовата надеждност, преди изобщо да се започне работа по подобряване на представянето.

Смята се, че Нюи е коментирал саркастично, че двигателят с вътрешно горене на Хонда не е достатъчно мощен, за да презарежда батерията – според съобщенията, в тези условия му липсват около 80 конски сили.

Ситуацията прави невъзможно да се оцени развитието на AMR26 и да се планира график за неговите подобрения.

Тази катастрофа подкопава имиджа на Астън Мартин, след като милиардерът Лорънс Строл инвестира сериозно в най-съвременни съоръжения в Силвърстоун и привлече ключови фигури, включително шефа на отбора и технически директор Нюи.

