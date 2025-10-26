Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2025 | 07:09
  • 381
  • 0
Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

Програмата на състезателния ден за Гран При на Малайзия в MotoGP претърпя сериозна промяна в резултат на инцидент преди старта на надпреварата в клас Moto3.

В него замесени бяха световният шампион Хосе Антонио Руеда и Ноа Детвилер, които се удариха по време на опознавателните обиколки. Това доведе до сериозно забавяне на старта в най-малкия клас заради нуждата на двамата да бъде оказана медицинска помощ и пистата да бъде почистен от отломките и разляното масло.

За щастие беше съобщено, че и Руеда, и Детвилер са в съзнание, но двамата все пак бяха транспортирани с хеликоптер до местната болница в Куала Лумпур за по-обстойни прегледи. Това наложи сериозно разместване на състезателната програма на "Сепанг", тъй като организаторите трябваше да изчакат медицински хеликоптер да се завърне на трасето, понеже без него провеждането на сесии е невъзможно.

На първо място състезанието в Moto3, което трябваше да започне в 6:00 часа българско време, ще стартира в 7:45 часа и ще бъде със съкратена състезателна дистанция от 10 вместо 15 обиколки. Отделно надпреварата в Moto2, която беше предвидена за 7:15 часа, беше изместена след състезанието в MotoGP и сега ще започне в 10:30 часа с оригиналната си състезателна дистанция от 17 обиколки. Надпреварата в кралския клас си остава за 9:00 часа българско време с продължителност от 20 тура и тя ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън: Напълно заслужен успех за Ферари

Хамилтън: Напълно заслужен успех за Ферари

  • 26 окт 2025 | 02:47
  • 1895
  • 2
Леклер: Много съм щастлив, че съм на първа редица

Леклер: Много съм щастлив, че съм на първа редица

  • 26 окт 2025 | 02:41
  • 878
  • 2
Норис: Последната ми обиколка беше приятна изненада

Норис: Последната ми обиколка беше приятна изненада

  • 26 окт 2025 | 02:35
  • 938
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 01:27
  • 16175
  • 1
Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 26 окт 2025 | 07:10
  • 3978
  • 1
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 11005
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 105225
  • 216
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 1628
  • 0
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 11005
  • 2
ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:34
  • 268
  • 0
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 33378
  • 113
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 13557
  • 1