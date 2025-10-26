Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

Програмата на състезателния ден за Гран При на Малайзия в MotoGP претърпя сериозна промяна в резултат на инцидент преди старта на надпреварата в клас Moto3.

⚠️ Incident involving Dettwiler and Rueda on the sighting lap #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/JsLh87g9Gj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2025

В него замесени бяха световният шампион Хосе Антонио Руеда и Ноа Детвилер, които се удариха по време на опознавателните обиколки. Това доведе до сериозно забавяне на старта в най-малкия клас заради нуждата на двамата да бъде оказана медицинска помощ и пистата да бъде почистен от отломките и разляното масло.

За щастие беше съобщено, че и Руеда, и Детвилер са в съзнание, но двамата все пак бяха транспортирани с хеликоптер до местната болница в Куала Лумпур за по-обстойни прегледи. Това наложи сериозно разместване на състезателната програма на "Сепанг", тъй като организаторите трябваше да изчакат медицински хеликоптер да се завърне на трасето, понеже без него провеждането на сесии е невъзможно.

Medical Director Info 📋



Riders #99 Rueda and #55 Dettwiler are being taken to local hospital via helicopter #MalaysianGP 🇲🇾 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2025

На първо място състезанието в Moto3, което трябваше да започне в 6:00 часа българско време, ще стартира в 7:45 часа и ще бъде със съкратена състезателна дистанция от 10 вместо 15 обиколки. Отделно надпреварата в Moto2, която беше предвидена за 7:15 часа, беше изместена след състезанието в MotoGP и сега ще започне в 10:30 часа с оригиналната си състезателна дистанция от 17 обиколки. Надпреварата в кралския клас си остава за 9:00 часа българско време с продължителност от 20 тура и тя ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

