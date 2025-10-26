Японец с доминантна първа победа в Moto3 в скъсената Гран При на Малайзия

Таийо Фурусато най-накрая спечели своята първа победа в Moto3, след като триумфира по доминантен начин в отложената и скъсена надпревара за Гран При на Малайзия на пистата „Сепанг“.

Стартът на състезанието край Куала Лумпур беше забавен с над час и половина заради тежък инцидент между световния шампион Хосе Антонио Руеда и Ноа Детвилер по време на опознавателните обиколки. Двамата са в съзнанени, но бяха отведени с хеликоптер до болницата в малайзийската столица за допълнителни прегледи и съответно не взеха частие в надпреварата.

Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

Заради дългото забавяне тя беше скъсена от 15 на 10 обиколки, а в тях Фурусато беше категоричен и напълно заслужено грабна своята първа победа в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Японецът поведе още в първия тур и след това се възползва от битките между пилотите зад него, за да се откъсне в челото и да триумфира с аванс от 2.2 секунди пред Анхел Пикерас.

Испанецът стигна до второто място, възползвайки се от контакта между Адриан Фернандес и Гуидо Пини в края на предпоследния тур. След него Пини се озова на земята, след което се върна на мотора си и финишира на 16-ото място на само десета от последната позиция в зоната на точките.

Отпред Фернандес все пак успя да завърши трети пред стартиралия от полпозишъна Давид Алманса и Рюсей Яманака, които оформиха челната петица. Зад тях Алваро Карпе, Максимо Куилес, Скот Огдън, Брайън Уриарте и Валентин Перон допълниха топ 10, а в точките финишираха още Лука Лунета, Джоел Келсо, Марко Морели, Никола Караро и Еди О'Шей.

В генералното класиране с второто си място днес Пикерас се откъсна на 14 пункта пред Куилес в борбата за втората позиция зад шампиона Руеда. Днешният победител Фурусато се изкачи на осмото място с актив от 140 точки и изоставане от 225 спрямо Руеда, който на свой ред има преднина от 114 пред Пикерас.

До края на сезон 2025 в Moto3 остават още два състезателни уикенда, които ще се проведат на Иберийския полуостров. Първият от тях ще бъде за Гран При на Португалия на „Портимао“ след две седмици (7-9 ноември).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages