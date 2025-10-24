Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фермин Алдегер изпревари Баная и Мир в първата тренировка в Малайзия

Фермин Алдегер изпревари Баная и Мир в първата тренировка в Малайзия

  • 24 окт 2025 | 06:40
  • 1421
  • 0
Фермин Алдегер изпревари Баная и Мир в първата тренировка в Малайзия

Пилотът на Грезини Дукати Фермин Алдегер зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP, след като беше най-бърз в първата свободна тренировка на пистата „Сепанг“.

Испанецът оглави класирането с време от 2:00.199, с което той изпревари с 0.256 Франческо Баная, който след двата поредни разочароващи уикенд в Индонезия и Австралия започна 20-ия кръг за сезона в челото. По непотвърдена информация това се дължи на факта, че италианецът използва миналогодишния мотор на Дукати в Малайзия.

Тройката зад него и Алдегер допълни Жоан Мир, който изостана с 0.349 от лидера, а четвърти и пети се наредиха Пол Еспаргаро и Марко Бедзеки. Челната десетка в края на първите 45 минути за подготовка оформиха Лука Марини, Алекс Маркес, Фабио Куартараро, Джак Милър и Педро Акоста.

Милър и Акоста бяха двама от тримата пилоти, които регистрираха падания в рамкитеи на първата свободна тренировка в Малайзия. Освен тях на земята се озова и Маркес, но паданията и на тримата бяха сравнително леки и те дойдоха след загуба на сцепление в предната гума.

Иначе сесията реално приключи 13 минути преди официалния ѝ край, след като над „Сепанг“ започна да вали проливен дъжд. Типични за тази част на света валежът започна изведнъж, което изненада част от пилотите, включително и Акоста, които изведнъж се озоваха на наводнена писта със сликове, но всички те успяха да опазят от падания и се прибраха в своите гаражи с много ниско темпо.

Все пак няколко пилоти решиха да направят поне по една инсталационна обиколка с мокрите гуми, но се видя много ясно, че условията са изключително трудни и опасни. В тях Еспаргаро, Куартараро и победителят от Гран При на Австралия преди седмица Раул Фернандес бяха много близо до падания, въпреки че се движеха със сравнително ниско темпо на наводнената писта.

Уикендът за Гран При на Малайзия, 20-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 10:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

20 години от историческата победа на Себастиен Льоб в Корсика

20 години от историческата победа на Себастиен Льоб в Корсика

  • 23 окт 2025 | 16:50
  • 1974
  • 0
Шарл Леклер гласува пълно доверие на Ферари

Шарл Леклер гласува пълно доверие на Ферари

  • 23 окт 2025 | 16:30
  • 5078
  • 1
Дженсън Бътън: Ще бъде епичен финал на сезона

Дженсън Бътън: Ще бъде епичен финал на сезона

  • 23 окт 2025 | 15:58
  • 1350
  • 1
Елфин Еванс: Преднината ми в класирането ми гарантира абсолютно нищо

Елфин Еванс: Преднината ми в класирането ми гарантира абсолютно нищо

  • 23 окт 2025 | 15:20
  • 1811
  • 0
MotoGP с важна промяна в правилника за финала на квалификациите

MotoGP с важна промяна в правилника за финала на квалификациите

  • 23 окт 2025 | 14:53
  • 815
  • 0
Люис Хамилтън се е запътил към най-слабия си сезон във Формула 1

Люис Хамилтън се е запътил към най-слабия си сезон във Формула 1

  • 23 окт 2025 | 14:12
  • 2222
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 61651
  • 97
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 5607
  • 0
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 700
  • 4
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 1236
  • 0
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 29213
  • 19
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 13258
  • 2