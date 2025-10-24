Фермин Алдегер изпревари Баная и Мир в първата тренировка в Малайзия

Пилотът на Грезини Дукати Фермин Алдегер зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP, след като беше най-бърз в първата свободна тренировка на пистата „Сепанг“.

Испанецът оглави класирането с време от 2:00.199, с което той изпревари с 0.256 Франческо Баная, който след двата поредни разочароващи уикенд в Индонезия и Австралия започна 20-ия кръг за сезона в челото. По непотвърдена информация това се дължи на факта, че италианецът използва миналогодишния мотор на Дукати в Малайзия.

Тройката зад него и Алдегер допълни Жоан Мир, който изостана с 0.349 от лидера, а четвърти и пети се наредиха Пол Еспаргаро и Марко Бедзеки. Челната десетка в края на първите 45 минути за подготовка оформиха Лука Марини, Алекс Маркес, Фабио Куартараро, Джак Милър и Педро Акоста.

Милър и Акоста бяха двама от тримата пилоти, които регистрираха падания в рамкитеи на първата свободна тренировка в Малайзия. Освен тях на земята се озова и Маркес, но паданията и на тримата бяха сравнително леки и те дойдоха след загуба на сцепление в предната гума.

Not the ideal start to Friday for @alexmarquez73, who is looking to secure 2nd in the Championship this weekend 👀💥#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/1JY7goHdJq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2025

Иначе сесията реално приключи 13 минути преди официалния ѝ край, след като над „Сепанг“ започна да вали проливен дъжд. Типични за тази част на света валежът започна изведнъж, което изненада част от пилотите, включително и Акоста, които изведнъж се озоваха на наводнена писта със сликове, но всички те успяха да опазят от падания и се прибраха в своите гаражи с много ниско темпо.

Все пак няколко пилоти решиха да направят поне по една инсталационна обиколка с мокрите гуми, но се видя много ясно, че условията са изключително трудни и опасни. В тях Еспаргаро, Куартараро и победителят от Гран При на Австралия преди седмица Раул Фернандес бяха много близо до падания, въпреки че се движеха със сравнително ниско темпо на наводнената писта.

It's raining even heavier and it shows! 😱🌧️



Fabio Quartararo avoids disaster 😅#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/ULEFYxL8dl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2025

Уикендът за Гран При на Малайзия, 20-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 10:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages