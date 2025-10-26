Диксън спечели в Малайзия, Морейра поведе в битката за титлата в Moto2

Джейк Диксън спечели своята трета победа за сезона в Moto2, след като триумфира в рестартираната надпреварата за Гран При на Малайзия на „Сепанг“.

След забавяне от над три час, причинено на зверския инцидент преди старта на състезанието в Moto3 по-рано днес, пилотите от Moto2 застанаха на стартовата решетка за своята надпревара. Тя започна нормално, но още във втората от предвидените 17 обиколки състезателният директор спря състезанието заради падането на Джо Робъртс в края на първия тур.

Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

Американецът беше добре и се беше изправил, но моторът му се озова в доста нетипична позиция, която затрудни маршалите при отстраняването на машината. Това наложи спирането на състезанието, което беше рестартирано след кратко забавяне, но със съкратена дистанция от 11 обиколки.

The red flag has been brought out due to @joerobertsracer's crash who's back in the box#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/Tkjdufc1xU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2025

След рестарта Диксън, който потегли от третата позиция, копира стратегията, която донесе победата на Алекс Маркес в MotoGP по-рано през деня. Британецът беше много агресивен в първите обиколки, в които успя да се добере до първото място, след което наложи темпо, което беше непосилно за неговите съперници.

На финала на скъсеното състезание Диксън завърши с преднина от 2.0 секунди пред Давид Алонсо, а тройката оформи белгиецът Бари Балтус. Зад тях четвърти и пети завършиха Дани Олгадо и тръгналият 16-и Диого Морейра, който с петото си място излиза начело в битката за титлата в Moto2 преди финалните два кръга за сезона.

A massive 11 point swing



Elation for the Moreira camp and disappointment for the Gonzalez team#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/duw0tHjsBS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2025

Бразилецът се възползва максимално от грешката, която Мануел Гонсалес допусна три обиколки преди финала. Испанецът се движеше на петото място, но падна в последния завой, след което се върна в състезанието, но завърши чак 25-и и не взе точки.

Иначе в топ 10 зад Морейра попаднаха Алберт Ареняс, Даниел Муньос, Алекс Ескриг, Колиен Вейер и Тони Арболино. Точки от надпреварата за Гран При на Малайзия в Moto2 взеха още Челестино Виети, Изан Гевара, Иван Ортола, Алонсо Лопес и Арон Канет.

В генералното класиране Морейра повежда с актив от 256 точки и аванс от девет пред Гонсалес, който въпреки падането си остава в борбата за световната титла. Трети на 35 пункта зад лидера е завършилият 15-и днес Канет, който математически все още има шанс за титлата, но ще се надява на грешки от страна на Морейра и Гонсалес във финалните два кръга. На два пункта зад Канет е и днешният победител Диксън.

The tears flow as @jakedixonracing wins with a helmet in memory of his grandad ❤️#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/gaUWlwyWJI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2025

Сезонът в Moto2 продължава след две седмици (7-9 ноември) с надпреварата за Гран При на Португалия на „Портимао“. Седмица по-късно ще се проведе и Гран При на Валенсия на „Рикардо Тормо“, с която ще бъде сложен край на сезон 2025 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

