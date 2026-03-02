Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко посочи Мерцедес за фаворит в Мелбърн

Доктор Марко посочи Мерцедес за фаворит в Мелбърн

  • 2 март 2026 | 21:47
  • 206
  • 0

Мерцедес е фаворит за Гран При на Австралия този уикенд, според бившият съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко. Бившият пилот се пенсионира след края на миналия сезон във Формула 1, но призна, че продължава да следи отблизо спорта.

„На тестовете Мерцедес караха с повече гориво на борда и не атакуваха с пълните възможности на задвижващата си система – обясни доктор Марко без да посочва източниците на тази информация. – Според мен, Мерцедес са пред Ферари, след това Макларън и накрая в топ 4 е Ред Бул.

Астън Мартин планира ранно отпадане в Австралия заради проблемите на Хонда
Астън Мартин планира ранно отпадане в Австралия заради проблемите на Хонда

„Отборите в челото са недостижими за другите тимове и за пилотите от средата на колоната ще е много трудно да се надяват на място в топ 5 на финала, като се има предвид, че първите 4 отбора ще вкарат 8 коли в топ 10, като тези осем коли ще са много по-бързи от другите.“

Монтоя предупреди Ферари да не бързат с уволнението на Васьор
Монтоя предупреди Ферари да не бързат с уволнението на Васьор

Доктор Марко призна, че е останал изненадан от представянето на задвижващата система на Ред Бул-Форд.

„Бях изненадан от надеждността на мотора на Ред Бул, това определено е добра основа за началото на сезона“, обясни доктор Марко.

Италия и Португалия може да сменят Бахрейн и Саудитска Арабия
Италия и Португалия може да сменят Бахрейн и Саудитска Арабия
Снимки: Imago

