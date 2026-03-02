Ферари праща прототип 499Р в Азиатските серии Льо Ман

Досега окуражаващите новини за новия клас Pro-Am Hypercar в Азиатските серии Льо Ман за сезон 2026/2027 се появяваха бавно, но сега инициативата получи мощна подкрепа от страна на Ферари. Ръководителят на Corse Clienti, Антонело Колета, потвърди пред DSC миналата седмица, че моделът 499P ще бъде част от стартовата решетка в дебютния сезон на класа.

„Сигурен съм, че ще участваме в Азиатските серии Льо Ман. Имаме няколко фантастични клиенти и знаем, че някои от тях биха се радвали да карат 499P", обясни Колета.

Колета, подобно на други шефове на отбори, които имат коли от клас Хиперкар, иска да види повече подробности в правилника на класа, като съществуват притеснения относно разходите, които ще съпътстват една такава програма.

„Вярвам, че трябва да обърнем максимално внимание на правилата, вероятно по-специално на категоризацията на пилотите, но има постоянен интерес както от нас, така и от нашите клиенти.Това е програма, която ни дава още една възможност да покрием разходите си, така че защо не!", беше откровен той.

Предполага се, че поне няколко настоящи клиентски пилоти на Ферари и AF Corse са получили оферти да се присъединят към програма в Азиатските серии Льо Ман, за която се смята, че ще използва автомобилите от пълния сезон на WEC за 2026 година.

Миналата седмица нямаше потвърждение за потенциалния брой автомобили, които биха могли да бъдат включени в Азиатските серии Льо Ман, но според различни информации, Ферари има предложения, които биха могли да доведат до участие с до три автомобила.

С това Ферари се присъединява към Пежо като една от марките с най-голям шанс за участие, след като BBM Sport на Боб Беридж потвърди интереса си с един или два бивши заводски автомобила Пежо 9X8. Смята се, че и други отбори и производители проучват потенциални програми, включително поне два екипа, които разглеждат възможно участие с Порше.

