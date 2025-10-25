Популярни
Пеко Баная изненадващо спечели трети пореден полпозишън в Малайзия

  • 25 окт 2025 | 06:41
  • 835
  • 0
Тоталното непостоянство в представянето на Франческо Баная в MotoGP през 2025 година продължава, но този път в положителна посока, след като италианецът спечели своя трети пореден полпозишън за Гран При на Малайзия.

Двукратният световен шампион триумфира в квалификацията на „Сепанг“ с обиколка за 1:57.001, която той записа в своя първи летящ тур в единственото си излизане на пистата във втората фаза на квалификацията. С този си тур заводският пилот на Дукати изпревари с 0.016 секунди Алекс Маркес, а първата редица ще оформи Франко Морбидели, който изостана с 0.158 от Баная.

Четвърти на старта ще застане Фабио Куартараро, се движеше с рекордно темпо в първите три сектора в последната си обиколка, но загуби много време в последния, в който мощността е от изключително значение. В този си тур французинът дори не успя да запише лична най-добра обиколка и в крайна сметка завърши квалификацията с пасив от 0.194.

До него на втория ред ще застанат падналият малко преди края на квалификацията Педро Акоста и Фермин Алдегер, а на третата редица ще се наредят Жоан Мир, Фабио Ди Джанантонио и Йоан Зарко. Най-бавни в Q2 бяха Алекс Ринс, Джак Милър и Пол Еспаргаро, които ще оформят четвъртия ред на стартовата решетка за спринта и състезанието в Малайзия.

Най-бърз в края на Q1, въпреки едно падане в четвъртия завой мината преди края на сесията, с време от 1:57.148 беше Алдегер, който изпревари с 0.042 Баная и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана най-бързият от втората свободна тренировка Лука Марини, който изостана с 0.335 от Баная и ще трябва да стартира 13-ти.

Италианският пилот на Хонда загуби своята финална обиколка в квалификацията заради жълтите флагове, които бяха показани след падането на Алдегер в четвъртия завой. Така той ще трябва да стартира от петата редица, където компания ще му правят Марко Бедзеки и победителят от Гран При на Австралия миналата седмица Раул Фернандес.

Зад тях от шестия ред ще потеглят Мигел Оливейра, Ай Огура и Брад Биндър, а седмата редица ще си разделят Енеа Бастианини, Сомкиат Чантра и Лоренцо Савадори. На последния ред ще застанат Микеле Пиро и участващият с „уайлд кард“ тестови пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който беше най-бавен с новия V4 мотор на японския производител.

Уикнедът за Гран При на Малайзия, 20-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 10:00 часа българско време със спринта, който ще бъде с продължителност от 10 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

