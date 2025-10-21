Среща на легенди в Лисабон

Две от най-големите звезди на световния спорт – сръбският тенисист Новак Джокович и португалската футболна легенда Кристиано Роналдо, проведоха среща в столицата на Португалия, Лисабон. Носителят на 24 титли от Големия шлем и настоящ номер пет в света, Новак Джокович, проведе приятелски разговор с нападателя на Ал-Насър в местен тенис клуб. По време на срещата двете звезди си размениха фланелки с лични автографи като подарък, придружени от кратки поздравителни послания.

Срещата предизвика огромен медиен интерес и взриви социалните мрежи. Тя ще бъде запомнена в спортната общност като събирането на „две от най-големите звезди на спорта на една сцена“.

🚨 Novak Djokovic and Cristiano Ronaldo meet-up in the racket club..



They exchanged T-shirts and Novak gifted a signed ball and racket to Ronaldo. "For Cris"

През този сезон Новак Джокович достигна до полуфиналите на всичките четири турнира от Големия шлем и спечели своята 100-тна професионална титла на турнира от категория ATP 250 в Женева.

Кристиано Роналдо наскоро отбеляза своя 800-тен гол на клубно ниво. Той има 450 гола за Реал Мадрид, 145 за Манчестър Юнайтед, 101 за Ювентус, 99 за Ал Насър и 5 за Спортинг.