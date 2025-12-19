Популярни
  Легия (Варшава)
  2. Легия (Варшава)
  • 19 дек 2025 | 00:43
Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите на Лигата на конференциите. Макар да не се бореха за нищо в този мач от последния кръг на груповата фаза, след като вече бяха загубили шансове за продължаване напред, поляците играха за честта си и разбиха съперника си с кътегоричното 4:1.

Антонио Чолак откри резултата в 21-вата минута, а Бартош Капустка удвои в 62-рата.

Класическото 3:0 пък направи Милета Райович в 70-ата минута, а четвъртият гол за домакините бе дело на Ваган Бичахчян в 83-тата минута.

Линкълн успя да се добере само до почетен гол в 89-ата минута, дело на Андре Тяй Де Бар.

В крайна сметка и двата тима отпадат от турнира, като Линкълн Ред Импс завършва малко под чертата на 26-ото място със 7 точки, колкото имат и няколко отбора пред него, които продължават напред заради по-добрите си показатели. Легия пък остава на 27-ата позиция с 6 точки.

