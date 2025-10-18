Популярни
Роналдо отново пропусна дузпа, но все пак вкара и изстреля Ал-Насър на първото място

  • 18 окт 2025 | 23:01
Кристиано Роналдо продължи успешния си път към кота 1000, след като се разписа при успеха на клубния си Ал-Насър срещу тима на Ал-Фатех в срещата от 5-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Благодарение на трите точки "Супер Седем" и компания продължават да държат еднолично първото място във временното класиране и са единственият отбор със стопроцентов актив от началото на кампанията.

Иначе първоначално нещата не изглеждаха, че домакините ще стигнат до подобен разгромен успех. Жоао Феликс откри в 13-тата минута на срещата, като това бе единственият гол до почивката.

В началото на второто полувреме гостите дори изравниха благодарение на гола на Софиан Бендебка в 54-ата минута. Само пет минути по-късно равенството бе застрашено, тъй като защитата на Ал-Фатех се пропука и бе допуснато нарушение в наказателното поле. Така главният съдия отсъди дузпа и зад топката застана обичайният заподозрян Кристиано Роналдо. Той обаче разочарова и повтори грешката си от квалификацията за Мондиал 2026 миналата седмица на родната му Португалия срещу Ейре.

Все пак Роналдо намери пътя към гола и секунди по-късно в 60-ата минута изригна с фамозен гол от дистанция, който върна Ал-Насър напред в резултата.

Това вдъхнови неговите съотборници и те не си позволиха повече да се отпуснат и нанизаха още три попадения във времето до последния съдийски сигнал. Пъриво, в 68-ата минута Жоао Феликс отново се разписа и даде два гола аванс на своите, а разгромната преднина направи Кингсли Коман в 75-ата. В 80-ата минута пък Феликс вкара за трети път и заедно с крайния резултат оформи и своя хеттрик.

Следващият мач на Роналдо и компания е на международно равнище и той ще бъде в средата на седмицата. Тогава на 22-ри октомври (сряда) от 16:45 часа българско време Ал-Насър ще гостува на индийския Гоа в среща от третия кръг на груповата фаза на Азиатската Шампионска лига. През уикенда пък на 25-и октомври (събота) от 21:00 часа предстои гостуване в саудитския шампионата на Ал-Хазем.

