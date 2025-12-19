Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

Отборите на Шахтьор (Донецк) и Риека направиха нулево реми в срещата помежду си от последния 6-и кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Резултатът обаче устройваше и двата тима, тъй като украинците си гарантираха мястото в топ 8 и участие директно на 1/8-финалите, докато хърватите пък продължават на плейоф.

Българският халф на гостите Доминик Янков отново бе пренебрегнат от треньора Виктор Санчес и дори не бе включен в групата за мача.

Шахтьор повече търсеше победата, контролираше събитията на терена и отправи повече удари от своя съперник, но така и не намери пътя към гола.

В крайна сметка равенството бе добър резултат за състава от Донецк, който завършва на 6-ото място в крайното класиране и отива директно на 1/8-финал. Риека пък приключва на 16-ата позиция и се класира за плейофния кръг.