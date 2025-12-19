Популярни
Убедителен Райо намери място в топ 8

  • 19 дек 2025 | 01:19
  • 127
  • 0
Убедителен Райо намери място в топ 8

Райо Валекано спечели с 3:0 домакинството си на Дрита от Косово и си гарантира класиране за осминафиналите на Лигата на конференциите. Испанците завършиха на пето място в общото класиране. Днешният им съперник също продължава напред, но отива на плейофи.

Домакините стартираха на високо темпо и още в петата минута Унай Лопес отправи точен удар, който бе спасен от вратаря на Дрита. Те имаха държаха топката в големи периоди, но това не се изразяваше в голови ситуации. В 33-ата минута защитникът Флориан Лежюн откри резултата с мощен удар от дистанция. Райо завърши силно първата част, но не стигна до нов гол.

Гостите имаха малко по-добър период в началото на второто полувреме, но без да създадат нещо сериозно в предни позиции. В 66-ата минута Жерард Гумбау удвои аванса на Райо, след като намери пролука в стената след фал, отсъден за връщане назад и хващане на топката с ръка от вратаря. Лежюн бе близо до втори гол, но резервата Алфонсо Еспино се разписа след индивидуален пробив.

Снимки: Imago

