Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович: Извинявайте за речника ми, но никога не е добре, когато така ти наритат задника

Джокович: Извинявайте за речника ми, но никога не е добре, когато така ти наритат задника

  • 17 окт 2025 | 04:47
  • 632
  • 0
Джокович: Извинявайте за речника ми, но никога не е добре, когато така ти наритат задника

Сръбският тенисист Новак Джокович загуби на полуфиналите на демонстративния турнир „Шестимата крале“ в Рияд от италианеца Яник Синер, който спечели с 6:4, 6:2. След мача той беше по-откровен от всякога относно физическото си състояние.

В първия сет един пробив беше достатъчен за Синер да поведе, докато във втория сет той си осигури триумфа с два пробива. Новак Джокович не успя да се противопостави в този мач и призна превъзходството на съперника си след края на мача.

"Благодаря ви за подкрепата, хора. Първо искам да благодаря на всички, че дойдохте, че следите всички мачове. Рияд, наистина обичаш тениса, ние ви обичаме. Извинявайте, че не успяхте да видите по-дълъг мач. За това е виновен той, не аз. Опитах се да го стресна малко с онази точка в последния мач. Чувствах се като прегазен от влак. Той удряше от всички ъгли, опитвах се да издържа, беше прекалено добър. Поздравявам го и му желая късмет на финала", започна Новак Джокович

След това последваха думи, които не сме свикнали да чуваме от сърбина.

"Винаги си струва, защото обичам тениса и страстта все още е тук. Извинявайте за речника ми, но никога не е добре, когато някой така ти нарита задника на корта. Невероятно е, че все още съм тук и мога да се състезавам на най-високо ниво и да бъда в ТОП 10 или ТОП 5. Давам всичко от себе си", допълни Джокера.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Синер с бърза победа срещу Джокович на 1/2-финала на турнира "Шестимата крале"

Синер с бърза победа срещу Джокович на 1/2-финала на турнира "Шестимата крале"

  • 16 окт 2025 | 23:18
  • 4090
  • 0
Джокович е амбициран да играе колкото може по-дълго

Джокович е амбициран да играе колкото може по-дълго

  • 16 окт 2025 | 19:50
  • 1360
  • 0
Световната тенис федерация ще смени името си на World Tennis

Световната тенис федерация ще смени името си на World Tennis

  • 16 окт 2025 | 19:09
  • 852
  • 0
Паолини е 1/4-финалистка в Китай

Паолини е 1/4-финалистка в Китай

  • 16 окт 2025 | 17:34
  • 439
  • 0
Сестри Стоеви загубиха на турнир в Дания

Сестри Стоеви загубиха на турнир в Дания

  • 16 окт 2025 | 17:25
  • 545
  • 0
Яник Синер още не е сигурен за Купа "Дейвис"

Яник Синер още не е сигурен за Купа "Дейвис"

  • 16 окт 2025 | 17:00
  • 2335
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 39176
  • 158
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 69565
  • 171
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 28422
  • 31
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 7262
  • 6
Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

  • 17 окт 2025 | 00:12
  • 7795
  • 0
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 12535
  • 25