Джокович: Извинявайте за речника ми, но никога не е добре, когато така ти наритат задника

Сръбският тенисист Новак Джокович загуби на полуфиналите на демонстративния турнир „Шестимата крале“ в Рияд от италианеца Яник Синер, който спечели с 6:4, 6:2. След мача той беше по-откровен от всякога относно физическото си състояние.

В първия сет един пробив беше достатъчен за Синер да поведе, докато във втория сет той си осигури триумфа с два пробива. Новак Джокович не успя да се противопостави в този мач и призна превъзходството на съперника си след края на мача.

"Благодаря ви за подкрепата, хора. Първо искам да благодаря на всички, че дойдохте, че следите всички мачове. Рияд, наистина обичаш тениса, ние ви обичаме. Извинявайте, че не успяхте да видите по-дълъг мач. За това е виновен той, не аз. Опитах се да го стресна малко с онази точка в последния мач. Чувствах се като прегазен от влак. Той удряше от всички ъгли, опитвах се да издържа, беше прекалено добър. Поздравявам го и му желая късмет на финала", започна Новак Джокович

След това последваха думи, които не сме свикнали да чуваме от сърбина.

"Винаги си струва, защото обичам тениса и страстта все още е тук. Извинявайте за речника ми, но никога не е добре, когато някой така ти нарита задника на корта. Невероятно е, че все още съм тук и мога да се състезавам на най-високо ниво и да бъда в ТОП 10 или ТОП 5. Давам всичко от себе си", допълни Джокера.

Снимки: Gettyimages