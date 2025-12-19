Популярни
  2. Селтик
  3. Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

  • 19 дек 2025 | 01:33
  • 97
  • 0
Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

Президентът на Селтик Питър Лоуел оправда оставката си с "обиди и заплахи", които са дошли от фенове, предаде АП. Заедно с това той напуска и влиятелната си позиция в Европейската клубна асоциация. Оттам заявиха, че„работят с Питър, за да се организира плавен преход на неговите роли и отговорности в EFC“.

Лоуел беше един от четиримата заместник-председатели, работещи с лидера на EFC Насер Ал-Келаифи, а също така беше член на борда на UC3, съвместното предприятие между клубовете и УЕФА, което решава много-милиардната търговска стратегия за Шампионската лига и други състезания.

Лоуел заяви в сряда, че ще напусне Селтик, където преди това беше главен изпълнителен директор в продължение на 18 години, в края на месеца. Часове по-късно сътресенията на Селтик се задълбочиха с четвърта поредна загуба за новия треньор Уилфрид Нанси.

Феновете на Селтик обвиняват борда на Лоуел, че не е похарчил повече от паричните си резерви за играчи, а след това не е успял да се класира за Шампионската лига през август, като е загубил плейофите от Кайрат Алмати от Казахстан.

Треньорът Брендън Роджърс подаде оставка през октомври на фона на явно напрежение с борда на директорите.

Отборът, който спечели 13 от последните 14 титли в шотландското първенство, изостава от изненадващия лидер Хартс и рискува да не се класира за елиминационната фаза в Лига Европа. Лоуел заяви в сряда, че той и семейството му са били обект на „недопустими“ нива на „обиди и заплахи“.

„Пожелаваме на Питър и семейството му всичко най-добро за това, което предстои“, заяви групата EFC от швейцарския град Нион.

