Роналдо след равенството с Унгария: Все по-близо сме до нашата цел

Португалия завърши наравно 2:2 с Унгария и отложи класирането си за Световното първенство. Срещата можеше да завърши с празник за "мореплавателите", но приключи с разочарование след късен гол на Доминик Собослай. Въпреки това, капитанът на домакините и автор на двата португалски гола в мача, Кристиано Роналдо, в първата си реакция след срещата, предпочете да подчертае, че отборът му е по-близо до участие на Световното първенство.

„Все по-близо сме до нашата цел! Хайде, Португалия!“, написа Кристиано Роналдо.

След като тази възможност беше пропусната, Португалия може да отпразнува класирането си в следващия мач срещу Република Ирландия, насрочен за 13 ноември.

Снимки: Gettyimages