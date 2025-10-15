Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Роналдо след равенството с Унгария: Все по-близо сме до нашата цел

Роналдо след равенството с Унгария: Все по-близо сме до нашата цел

  • 15 окт 2025 | 03:42
  • 246
  • 0
Роналдо след равенството с Унгария: Все по-близо сме до нашата цел

Португалия завърши наравно 2:2 с Унгария и отложи класирането си за Световното първенство. Срещата можеше да завърши с празник за "мореплавателите", но приключи с разочарование след късен гол на Доминик Собослай. Въпреки това, капитанът на домакините и автор на двата португалски гола в мача, Кристиано Роналдо, в първата си реакция след срещата, предпочете да подчертае, че отборът му е по-близо до участие на Световното първенство.

„Все по-близо сме до нашата цел! Хайде, Португалия!“, написа Кристиано Роналдо.

След като тази възможност беше пропусната, Португалия може да отпразнува класирането си в следващия мач срещу Република Ирландия, насрочен за 13 ноември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рюдигер чака предложение за нов договор от Реал Мадрид

Рюдигер чака предложение за нов договор от Реал Мадрид

  • 15 окт 2025 | 04:05
  • 192
  • 0
Роберто Мартинес: Това е важен урок

Роберто Мартинес: Това е важен урок

  • 15 окт 2025 | 03:31
  • 212
  • 0
Гатузо: Нямахме право на грешка срещу Израел

Гатузо: Нямахме право на грешка срещу Израел

  • 15 окт 2025 | 02:55
  • 305
  • 0
Тухел: Това е специален момент

Тухел: Това е специален момент

  • 15 окт 2025 | 02:27
  • 336
  • 0
Грималдо: В добра серия сме и не искаме тя да спира

Грималдо: В добра серия сме и не искаме тя да спира

  • 15 окт 2025 | 02:02
  • 387
  • 0
Унай Симон: Тези мачове са лесни, но трябва да запазиш концентрация

Унай Симон: Тези мачове са лесни, но трябва да запазиш концентрация

  • 15 окт 2025 | 01:29
  • 484
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 125029
  • 440
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 54533
  • 70
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 6751
  • 25
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 15002
  • 3
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 8422
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 8709
  • 4