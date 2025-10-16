Популярни
Роналдо изпреварва с над два пъти Меси в класацията за най-добре платен футболист, Ямал влезе в Топ 10

  • 16 окт 2025 | 20:19
  • 1754
  • 3
Кристиано Роналдо продължава да бъде най-скъпоплатеният футболист в света за 2025 г., съобщава авторитетното списание "Форбс". Португалската звезда на Ал-Насър печели по 280 млн. долара на сезон, след като поднови договора си със саудитския клуб за още две години. Той стана първият футболист със статут на милиардер.

Неговият дългогодишен съперник Лионел Меси е на второ място в класирането, но в повече от два пъти по-малки доходи - 130 милиона долара. Френският нападател Карим Бензема е на трета позиция в подреждането със 104 милиона долара.

В класацията следват звездите на Реал Мадрид и Манчестър Сити Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд.

Прави впечатление, че големият талант на Барселона Ламин Ямал проби още на 18 години в Топ 10 на най-скъпоплатените футболисти в света. Реал Мадрид има цели представители в лицето още на Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Други три са в саудитски тимове (Роналдо, Бензема и Мане), а двама са в тимове от Премиър лийг (Холанд и Салах). В топ 10 не попадат футболисти от тимове в Италия, Германия и Франция.

Десетте най-добре платени футболисти за 2025 на "Форбс":

1. Кристиано Роналдо (Ал Насър) - 280 милиона долара
2. Лионел Меси (Интер Маями) - 130 милиона долара
3. Карим Бензема (Ал-Итихад) - 104 милиона долара
4. Килиан Мбапе (Реал Мадрид) - 95 милиона долара
5. Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) - 80 милиона долара
6. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 60 милиона долара
7. Мохамед Салах (Ливърпул) - 55 милиона долара
8. Садио Мане (Ал-Насър) - 54 милиона долара
9. Джуд Белингам (Реал Мадрид) - 44 милиона долара
10. Ламин Ямал (Барселона) - 43 милиона долара

Снимки: Imago

