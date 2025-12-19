Популярни
  3. Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

  • 19 дек 2025 | 00:53
Кристъл Палас ще трябва да мине през плейофи, ако иска да се класира за осминафиналите на Лигата на конференциите. Лондончани завършиха 2:2 в домакинството си на КуПС и завърши на десето място в класирането. Точката бе доста ценна за финландците, тъй като ги класира за плейофите.

"Орлите" водеха с гол на почивката след великолепно изпълнение на Кристантус Уче в петата минута. Те пропуснаха да увеличат аванса си през първата част и бяха наказани. Гостите отбелязоха два гола в рамките на три минути чрез Пьотр Парзишек и Ибрахим Сисе. КуПС остана с 10 човека в 73-ата минута, след като Клинтън Антви бе изгонен за нарушение срещу резервата Уил Хюз. Малко след това Джъстин Девени изравни с удар с глава, но натискът на Палас в края не доведе до нов гол.

За лондончани това бе началото на период, в който ще трябва да изиграят три мача в рамките на шест дни. Тове бе причината Оливер Гласнер да даде почивка на повечето си основни играчи и да заложи на някои от юношите. 16-годишният Джоел Дрейкс-Томас стана най-младият англичанин, играл в Лигата на конференциите. Освен него Дийн Бенамар и Джордж Кинг направиха дебюти за първия отбор.

Снимки: Imago

