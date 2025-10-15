Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Кристиано Роналдо подобри още един рекорд

Кристиано Роналдо подобри още един рекорд

  • 15 окт 2025 | 00:22
  • 818
  • 2
Кристиано Роналдо подобри още един рекорд

Кристиано Роналдо продължава да чупи рекорди. 40-годишният португалец вкара два гола за Португалия в световната квалификация срещу Унгария, но "мореплавателите" изпуснаха победата в последните секунди - 2:2.

Роналдо вече има 40 гола в световни квалификации и оглави вечната ранглиста по този показател, оставяйки след себе си гватемалеца Карлос Руис, който има 39 попадения. Трети е Лионел Меси с 36.

Късен гол на Собослай отложи празненствата за Роналдо и компания
Късен гол на Собослай отложи празненствата за Роналдо и компания

Попаденията бяха под номер 142 и 143 за Роналдо с екипа на националния отбор, което също е световен рекорд. Втори е Меси с цели 29 гола по-малко.

Общо в кариерата си Кристиано е реализирал 948 гола. Само от началото на сезона той се е разписвал 10 пъти за Португалия и клубния си тим Ал-Насър.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

  • 14 окт 2025 | 21:53
  • 1501
  • 0
Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 14415
  • 6
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 6832
  • 3
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 12836
  • 3
Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

  • 14 окт 2025 | 21:25
  • 1312
  • 0
Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

  • 14 окт 2025 | 21:09
  • 1070
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 117000
  • 418
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 51321
  • 70
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 4537
  • 16
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 12836
  • 3
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 6832
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 7619
  • 4