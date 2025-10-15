Кристиано Роналдо подобри още един рекорд

Кристиано Роналдо продължава да чупи рекорди. 40-годишният португалец вкара два гола за Португалия в световната квалификация срещу Унгария, но "мореплавателите" изпуснаха победата в последните секунди - 2:2.

Роналдо вече има 40 гола в световни квалификации и оглави вечната ранглиста по този показател, оставяйки след себе си гватемалеца Карлос Руис, който има 39 попадения. Трети е Лионел Меси с 36.

Късен гол на Собослай отложи празненствата за Роналдо и компания

Попаденията бяха под номер 142 и 143 за Роналдо с екипа на националния отбор, което също е световен рекорд. Втори е Меси с цели 29 гола по-малко.

Общо в кариерата си Кристиано е реализирал 948 гола. Само от началото на сезона той се е разписвал 10 пъти за Португалия и клубния си тим Ал-Насър.

