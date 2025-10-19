Джокович не успя да завърши малкия финал в Саудитска Арабия

Новак Джокович се отказа в мача за третото място на демонстративния турнир по тенис "Шестимата крале" в Рияд (Саудитска Арабия).

Така третата позиция бе спечелена от американеца Тейлър Фриц, който спечели изтощителния първия сет в двубоя със 7:6(4) за час и 21 минути игра.

🚨Novak Djokovic has retired against Taylor Fritz after losing the first set 7-6.



He's clearly compromised physically.



Please rest and recover. 🙏🏻 pic.twitter.com/K5tcpjOqYh — Danny (@DjokovicFan_) October 18, 2025

Сетът премина без пробиви, а при 5:4 в полза на Джокович Фриц отрази четири точки за пробив и изравни за 5:5.

В следващия гейм сърбинът на свой ред отрази шест точки за пробив и поведе с 6:5, преди да се стигне до тайбрек.

След отказването си, Новак Джокович бе цитиран от Netflix Sports, че това е бил един от най-продължителните сетове, които някога е играл. Той се извини на публиката за отказването си и заяви, че ще направи всичко възможно, за да бъде напълно готов за последните си участия през сезона.

Novak Djokovic apologizes to the crowd.



Says he’ll try his best to be ready for the final few tournaments of the season (Athens and Turin).pic.twitter.com/tOJuXTGuwh — Danny (@DjokovicFan_) October 18, 2025

Финалът в демонстративната надпревара между испанеца Карлос Алкарас и италианеца Яник Синер предстои по-късно тази вечер.