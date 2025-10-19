Популярни
  • 19 окт 2025 | 11:05
  • 89
  • 0
Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

Новак Джокович не успя да завърши мача за третото място на демонстративния турнир „Шест крале“ в Рияд, тъй като се отказа от двубоя срещу Тейлър Фриц. Веднага след мача най-добрият тенисист на всички времена се извини на публиката и подчерта, че се надява да бъде здрав за новите предизвикателства, които го очакват от 1 ноември в Атина.

"Извинявам се, че не успяхте да видите втория сет. Поздравявам Тейлър за страхотната игра, това беше един от най-дългите сетове, които съм играл. Беше фантастично да посетя Рияд, благодаря на всички, които ме посрещнаха. За трети път съм тук в рамките на три години и се надявам да идвам още, разбира се, ако ме искате. Първо искам да си почина и да излекувам някои контузии, които ме мъчат. Остават още няколко турнира до края на сезона, така че ще видим", каза Джокович.

Един от големите фенове на Ноле е и Чима Монеке, баскетболист на Цървена звезда, който има много свои привърженици в Белград. В неделя вечерта Монеке публикува снимка с Новак, към която добави и две сърца – червено и бяло. Джокович публикува същата снимка в свое Instagram стори.

Припомняме, че във вторник Ноле беше в „Арена“ и гледа на живо мача Цървена звезда – Жалгирис, а след края на срещата даде кратко изявление за Sportal. Джокович е голям фен на белградските „червено-бели“, така че феновете могат да го очакват в „Арена“ винаги, когато задълженията му позволяват да гледа мачове на живо. Следващият мач на Звезда в Евролигата е в четвъртък, 23 октомври, срещу Баскония.

