  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

  • 19 дек 2025 | 01:04
  • 164
  • 0
Бетис стана последният отбор, който намери място на 1/8-финалите на Купата на краля. Севилци спечелиха с 2:0 гостуването си на Мурсия и продължават уверено напред в турнира.

Гостите откриха резултата в 30-ата минута от дузпа. Удар на Кучо Ернандес бе спрян с ръка от Алберто Гонсалес Марин, а колумбийският нападател превърна отсъдената дузпа в гол за 0:1.

В 85-ата минута севилци подпечатаха успеха си с второ попадение. Всъщност това бе доста куриозен автогол на Диего Пинейро дел Аламо. Вратарят първо блокира удар на Айтор Руйбал, топката обаче се вдигна във въздуха и се запъти към вратата, там Ектор Перес притича и опита да я избие пред голлинията, но я прати в тялото на Дел Алмо и в крайна сметка кълбото се озова във вратата за 0:2.

Така Бетис си свърши работата и продължава към 1/8-финалите. Мурсия пък приключва участието си дотук.

