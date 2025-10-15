Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

  • 15 окт 2025 | 14:57
  • 539
  • 0
Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо заяви, че е "невероятно горд", че е постигнал "уникално постижение", след като стана голмайстор номер 1 в квалификациите за Световно първенство за всички времена.

Кристиано Роналдо подобри още един рекорд
Кристиано Роналдо подобри още един рекорд

40-годишният футболист отбеляза две попадения при равенството 2:2 на Португалия с Унгария, с което увеличи своята сметка в квалификациите до 41, надминавайки 39-те гола на Карлос Руис от Гватемала. Това бяха неговите попадения номер 142 и 143 за националния отбор, но не бяха достатъчни, за да гарантират класирането за Мондиал 2026, тъй като Унгария стигна до късен изравнителен гол.

Роналдо след равенството с Унгария: Все по-близо сме до нашата цел
Роналдо след равенството с Унгария: Все по-близо сме до нашата цел

"Не е тайна, че представянето на националния отбор означава много за мен и затова съм невероятно горд, че постигнах този уникален рекорд за Португалия. Благодаря на всички, които ми помогнаха да стигна дотук. Ще се видим през ноември, за да финализираме класирането си за Световно първенство!", написа Роналдо в социалната мрежа X.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кейн: Чувствам се в най-добрата форма през кариерата си

Кейн: Чувствам се в най-добрата форма през кариерата си

  • 15 окт 2025 | 10:06
  • 2145
  • 0
Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

  • 15 окт 2025 | 09:48
  • 2608
  • 0
Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд

Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд

  • 15 окт 2025 | 08:10
  • 3638
  • 3
Фабио Мирети поднови тренировки

Фабио Мирети поднови тренировки

  • 15 окт 2025 | 07:25
  • 2374
  • 0
Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

  • 15 окт 2025 | 07:02
  • 4380
  • 5
Ман Юнайтед готов да задържи Каземиро, ако намали заплатата си

Ман Юнайтед готов да задържи Каземиро, ако намали заплатата си

  • 15 окт 2025 | 06:27
  • 3603
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 8964
  • 5
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 13255
  • 17
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 6646
  • 21
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 16835
  • 24
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 6136
  • 5
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 7199
  • 0