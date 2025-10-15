Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо заяви, че е "невероятно горд", че е постигнал "уникално постижение", след като стана голмайстор номер 1 в квалификациите за Световно първенство за всички времена.

Кристиано Роналдо подобри още един рекорд

40-годишният футболист отбеляза две попадения при равенството 2:2 на Португалия с Унгария, с което увеличи своята сметка в квалификациите до 41, надминавайки 39-те гола на Карлос Руис от Гватемала. Това бяха неговите попадения номер 142 и 143 за националния отбор, но не бяха достатъчни, за да гарантират класирането за Мондиал 2026, тъй като Унгария стигна до късен изравнителен гол.

Роналдо след равенството с Унгария: Все по-близо сме до нашата цел

"Не е тайна, че представянето на националния отбор означава много за мен и затова съм невероятно горд, че постигнах този уникален рекорд за Португалия. Благодаря на всички, които ми помогнаха да стигна дотук. Ще се видим през ноември, за да финализираме класирането си за Световно първенство!", написа Роналдо в социалната мрежа X.

Não é segredo que representar a Seleção significa muito para mim e por isso estou muito orgulhoso de ter atingido esta marca única por Portugal.



Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vemo-nos em novembro para fechar o apuramento para o mundial! pic.twitter.com/HILx0cmGVK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 15, 2025

Снимки: Gettyimages