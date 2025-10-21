Ето как ВАР се намеси за спорната дузпа за победата на Милан над Фиорентина

От специалната италианска програма Open VAR излъчиха аудиозапис на разговора между Ливио Маринели и колегата му от ВАР Росарио Абисо, след който беше отсъдена спорната дузпа, довела до победния гол за успеха с 2:1 на Милан срещу Фиорентина в неделя.

В 80-ата минута на двубоя Фабиано Паризи от състава на “виолетовите” посегна към врата на съперниковия нападател Сантиаго Хименес, който се хвана за лицето и се свлече на земята, оставайки да лежи в наказателното поле. В началото на въпросния диалог Маринели казва: “За мен няма дузпа, защото ръката е протегната, но не го удря”. Въпреки това Абисо го съветва: “Препоръчвам да прегледаш ситуацията за възможна дузпа. Можеш да видиш как ръката е върху лицето му. Ако смениш ъгъла на камерата, можеш да видиш как дори го задържа. Следователно, щом има удар в лицето, аз бих предприел наказателни действия”. Впоследствие Маринели се вслушва в отговорника за ВАР и посочва бялата точка, откъдето Рафаел Леао се разписва за крайното 2:1 в полза на Милан.

🚨#Milan-Fiorentina, la verità sul contatto Parisi-Gimenez: tutte le parole in sala Var https://t.co/PYFGf4czdl — Corriere dello Sport (@CorSport) October 21, 2025

Представителят на италианската съдийска комисия Андреа Де Марко обаче призна пред Open VAR, че в случая намесата на видеосистемата е била излишна и че отсъждането на дузпата е било грешно. “В този случай Маринели правилно разчете ситуацията на терена. ВАР не биваше да се намесва, защото става въпрос за преценка на терена. При много високите критерии на Джанлука Роки (шефа на съдиите - б.р.) за дузпа, това не би било такава. Но ако съдията сам беше отсъдил дузпа, ВАР нямаше да има нужда да се намесва, за да я отмени. Това е решение, което трябва да принадлежи само на главния рефер.

Хименес доста акцентира падането, като през този сезон сме видели доста играчи с подобно поведение. Мисля, че Роки беше много строг в началото на сезона, а комисията взима мерки за бъдещето, защото на терена е необходимо максимално уважение. Когато си повикан от ВАР, ситуацията трябва да е по-сериозна, отколкото изглежда, но реално в този случай това не е дузпа”, беше категоричен Де Марко, който също така увери, че нарушението на Юсуф Фофана срещу Лука Раниери не е било за червен картон, за какъвто претендираха от Фиорентина.

Подобно мнение за дузпата изрази и Роки, който беше потърсен за коментар от DAZN. “Това не е дузпа и не касае ВАР. Ако е дузпа, значи е дузпа. Но ако не е, значи няма. Това въобще не е фал и няма нищо общо с ВАР”, заяви лаконично той.

