Директор на Фиорентина за дузпата на Милан: Това беше отвратителна и скандална сцена

Спортният директор на Фиорентина Даниеле Праде беше бесен относно дузпата, заради която неговият тим загуби с 1:2 гостуването си на Милан. В заключителните минути на двубоя нападателят на “росонерите” Сантиаго Хименес се свлече театрално на терена след посягане на защитника на “виолетовите” Фабиано Паризи, като след преглед с ВАР главният съдия Ливио Маринели реши да посочи бялата точка, откъдето Рафаел Леао отбеляза победното попадение на домакините.

Леао смълча критиците и качи Милан на върха при завръщането на Пиоли

“Мисля, че ВАР трябва да сигнализира главния съдия за очевидна грешка, така че оттам сгрешиха сериозно. Ливио Маринели нямаше куража да застане зад решението си да не даде дузпа. Не мога да опиша как се чувстваме. Играем на живот и смърт, като трябва да разберем, че нещо такова не може да се допуска. Това е скандално. Той (Хименес - б.р.) лежеше 20 минути, а дори не беше посегнат. Това е почти гротескно и не е добър пример. Фиорентина изигра страхотен и сърцат мач, като определено не заслужаваше да загуби по този начин. Техният играч се свлече на земята по изумителен начин.

Експерт по съдийството коментира казуса с дузпата на Леао

Малко преди това имаше нарушение срещу Лука Раниери, като тогава можеше да бъде даден червен картон, но вместо това беше показан само жълт. На нашия футболист му се наложи да получи медицинска помощ, като получихме гол с 10 човека на терена. Разочаровани сме, защото мястото ни в класирането (18-о - б.р.) е лошо, а ние не го очаквахме, не сме такъв отбор. Това беше отвратителна сцена, скандална дузпа. Каква сцена трябваше да направи Раниери при нарушението на Юсуф Фофана? Наистина скандална дузпа. Скандално е и че ВАР извика съдията, при положение че това трябва да стане само при очевидна грешка в наказателното поле. Тимът даде всички от себе си. Ние сме огорчени, разочаровани и бесни” коментира Праде пред DAZN след мача.

Пиоли избухна срещу ВАР заради дузпата, от която Фиорентина загуби

Ръководителят също така беше категоричен, че треньорът Стефано Пиоли не бива да бъде уволнен, въпреки че Фиорентина продължава да е без шампионатна победа от началото на сезона. Вместо това Праде призна, че самият той повече заслужава да бъде освободен от своя пост. “Ако някой може да ни извади от тази ситуация, това е само Пиоли. Всичко останало е по моя вина. Единствените критики трябва да бъдат насочени към мен, след като собствениците ми дадоха над 90 млн. евро за трансфери. Това, което се случва на терена, е вследствие на ситуацията ни. Стадионът ни е в ужасно състояние, а също така имаме три гостувания.

Fiorentina director Daniele Pradè hit out at the ‘scandalous’ VAR decision giving Milan a 2-1 victory, but also accepted ‘blame’ for their current predicament. ‘Stefano Pioli can get us out of this.’#Fiorentina #ACMilan #SerieA #MilanFiorentina #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/PwFt5Y7thm — Football Italia (@footballitalia) October 19, 2025

Сезонът е странен, но е само началото. Можем да направим много, като играем в два турнира. Съжалявам за президента и феновете. Ако някой има вяра в нас, това е Пиоли. Ако някой трябва да бъде уволнен днес, това съм аз. Оставка? Докато съм разгорещен, мога да кажа само глупости. Вече изтъкнах, че ако някой трябва да бъде уволнен, това съм аз. Критиките са справедливи, защото предвид нашите харчове, тимът не може да бъде в тази позиция, а вината е на спортния директор”, обясни той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages