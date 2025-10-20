Популярни
Модрич: Рафа е наистина невероятен и е сред най-добрите в света

  • 20 окт 2025 | 14:00
  • 3142
  • 1

Халфът на Милан Лука Модрич засипа с похвали звездата на тима Рафаел Леао след двата му гола за победата с 2:1 срещу Фиорентина. Ветеранът също така изрази надежда, че нападателят ще става все по-добър и с все по-важна роля за тима.

“Рафа е наистина невероятен. Нямах търпение да играя заедно с него, но, за съжаление, той бързо се контузи, но сега си възвръща формата. Това е този Рафа, от когото се нуждаем. Той е невероятен талант и знаех това още като го гледах отстрани, но сега, когато тренирам заедно с него, виждам, че е сред най-добрите в света. Невероятното е, че той все още може да се подобрява, това просто зависи от него. Надявам се, че тези два гола ще му помогнат да повиши самочувствието си и да бъде водещата фигура за нас. Рафа ще бъде доста важен и ние ще зависим много от него, като тази вечер той показа защо. Сега трябва да гледаме мач за мач. Израстваме, като показваме характер и качество, така че трябва да продължаваме така. Очаква ни дълъг път, но вървим в правилната посока, а когато някои играчи се завърнат, ще бъдем още по-силни”, коментира Модрич пред DAZN след мача.

На свой ред, самият Леао коментира похвалите на опитния си съотборник. “Когато пристигна на “Миланело”, той ми даде прегръдка и ми каза, че искал да ми помогне. Играта с подобни футболисти ти помага да се развиваш, така че съм наистина щастлив. Той ще ми даде доста асистенции, помагайки за прогреса на Милан”, заяви португалецът.

Снимки: Gettyimages

