Алегри: Отборът игра добре

Масимилиано Алегри обясни тактическите си решения, след като Милан победи Фиорентина с 2:1. „Росонерите“ знаеха, че това е огромна възможност да излязат начело в Серия А след пораженията на Рома, Наполи и Ювентус през уикенда, така че напрежението беше голямо в щаба на гранда от Милано беше голямо.

„Мога само да кажа, че отборът игра добре. До техния гол не мисля, че Фиорентина имаше и един удар, докато ние имахме няколко шанса чрез Томори и Павлович след статични положения, плюс едно опасно центриране на Атекаме“, коментира Алегри пред DAZN Italia.

Леао беше използван като централен нападател в предсезонната подготовка с ограничен успех, а и тук изглеждаше, че изпитва трудности до влизането на Сантяго Хименес.

„Той имаше повече свобода на движение с Хименес, но може да играе и като централен нападател, тъй като Фофана се включваше в атака и това ни позволи да запълним наказателното поле с играчи, идващи от по-задни позиции“, обясни треньорът.

„Освен това трябваше да имам опции за включване от пейката, иначе нямах никой друг. След жълтия картон на Атекаме извиках Хименес, но Фиорентина вкара, преди да успея да направя смяната. Когато толкова много играчи липсват в една и съща зона, трябваше да преценя хода на всичките 90 минути. Беше важно да запазя опциите си отворени“, продължи Алегри.

Милан имаше катастрофална статистика при изпълнението на дузпи през последните месеци, но при толкова много отсъстващи играчи все пак беше изненадващо да се види как Леао реализира първия си наказателен удар в Серия А.

„Казах на Рафа да изпълни дузпата, той опита тази сутрин на тренировка и се справи добре. Фофана също е добър изпълнител, трябва да подобрим успеваемостта си. Рядко гледам, когато моите отбори изпълняват дузпи, донесе ми късмет в Торино, а и тази вечер“, разкри Алегри.

Това е първият път, в който Милан е едноличен лидер в класирането на Серия А след осмия кръг на сезон 2023/24. Това логично доведе до въпроса дали Алегри и неговите момчета ще посегнат към Скудетото.

„Не изпращаме никакво послание. Това беше победа, трябват ни още много точки, за да постигнем целта си за сезона. Надяваме се да си върнем Лофтъс-Чийк или Нкунку за следващия мач, ако не, ще разчитаме на същата група играчи“, завърши Алегри.