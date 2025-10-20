Популярни
  Милан
  2. Милан
  Защитник на Милан предотврати жълт картон на героя Леао

Защитник на Милан предотврати жълт картон на героя Леао

  • 20 окт 2025 | 15:38
  • 2694
  • 0

Защитникът на Милан Матео Габия попречи на съотборника си Рафаел Леао да си изкара глупав жълт картон при снощната победа на тима.

Португалският нападател бе в основата на обрата срещу Фиорентина (2:1), като първо се разписа с далечен удар, а след това реализира и дузпа в последните минути. След победното попадение той се затича към публиката и тръгна да сваля фланелката си, но бе догонен от Габия, който му попречи това да се случи и предотврати официалното му санкциониране. Леао не беше вкарвал гол на стадион "Сан Сиро" от 512 дни, което предизвика бурната му радост. Благодарение на успеха Милан излезе еднолично на първо място в Серия "А" с 16 точки за първи път от октомври 2023 година.

Снимки: Gettyimages

