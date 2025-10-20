Защитник на Милан предотврати жълт картон на героя Леао

Защитникът на Милан Матео Габия попречи на съотборника си Рафаел Леао да си изкара глупав жълт картон при снощната победа на тима.
Португалският нападател бе в основата на обрата срещу Фиорентина (2:1), като първо се разписа с далечен удар, а след това реализира и дузпа в последните минути. След победното попадение той се затича към публиката и тръгна да сваля фланелката си, но бе догонен от Габия, който му попречи това да се случи и предотврати официалното му санкциониране. Леао не беше вкарвал гол на стадион "Сан Сиро" от 512 дни, което предизвика бурната му радост. Благодарение на успеха Милан излезе еднолично на първо място в Серия "А" с 16 точки за първи път от октомври 2023 година.
