Милан 0:0 Фиорентина, голям пропуск за домакините

Отборите на Милан и Фиорентина играят при резултат 0:0 на “Джузепе Меаца” в късния мач от неделната програма на седмия кръг в Серия "А".
Масимилиано Алегри е предприел три промени след нулевото реми срещу Ювентус, изменяйки схемата на игра на 3-5-1-1 вследствие на шестимата контузени в неговия състав. Вратарският пост и отбраната остават непроменени, но в халфовата линия контузеният Адриен Рабио е заместен от Самуеле Ричи за шампионатния му дебют като титуляр за Милан. Същото важи и за друго ново попълнение - Закари Атекаме, който досега въобще не беше стартирал от първата минута по десния фланг на тима. Най-интересно обаче е в предни позиции, където голямата изненада е преместването на халф-бека Алексис Салемакерс като “десетка” предвид травмите на голмайстора Кристиан Пулишич и Рубен Лофтъс-Чийк, който беше гласен за титуляр. На върха на атаката пък отсъства Сантиаго Хименес, който е заменен от Рафаел Леао за първата му поява като титуляр в Серия "А" през този сезон. Заради многото травми Алегри има само седем резерви за мача, повечето от които не са част от първия състав на клуба.
Междувременно, бившият треньор на Милан Стефано Пиоли се завръща на “Сан Сиро”, но вече като наставник на Фиорентина в своя мач номер 500 начело на отбор в Серия "А". Той също е подредил своя състав в 3-5-1-1. Звездата на отбора Мойс Кийн успя да се възстанови от травмата си в глезена, която получи в последния си мач за Италия, и повежда атаката, а зад него ще действа Джакопо Фацини.
Първият шут в мача дойде в петата минута, когато след изпълнение на пряк свободен удар Фикайо Томори стреля и прати топката високо над вратата. Поради спокойното темпо на двубоя, до следващото голово положение се стигна чак в 21-вата минута, и то отново от статично положение. Тогава Страхиня Павлович получи топката на чудесна позиция, но и неговият удар мина над вратата.
Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Атекаме, Ричи, Модрич, Фофана, Бартезаги, Салемакерс, Леао
Фиорентина: Де Хеа, Понграчич, Мари, Раниери, Додо, Фаджоли, Николуси Кавилия, Мандрагора, Госенс, Фацини, Кийн
