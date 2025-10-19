Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски защити трофея от Суперкупата на България в здрава битка срещу Локо Авиа с Матей Казийски - на живо с награждаването и мненията след сблъсъка
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан 0:0 Фиорентина, голям пропуск за домакините

Милан 0:0 Фиорентина, голям пропуск за домакините

  • 19 окт 2025 | 21:47
  • 4422
  • 14
Милан 0:0 Фиорентина, голям пропуск за домакините

Отборите на Милан и Фиорентина играят при резултат 0:0 на “Джузепе Меаца” в късния мач от неделната програма на седмия кръг в Серия "А".

Масимилиано Алегри е предприел три промени след нулевото реми срещу Ювентус, изменяйки схемата на игра на 3-5-1-1 вследствие на шестимата контузени в неговия състав. Вратарският пост и отбраната остават непроменени, но в халфовата линия контузеният Адриен Рабио е заместен от Самуеле Ричи за шампионатния му дебют като титуляр за Милан. Същото важи и за друго ново попълнение - Закари Атекаме, който досега въобще не беше стартирал от първата минута по десния фланг на тима. Най-интересно обаче е в предни позиции, където голямата изненада е преместването на халф-бека Алексис Салемакерс като “десетка” предвид травмите на голмайстора Кристиан Пулишич и Рубен Лофтъс-Чийк, който беше гласен за титуляр. На върха на атаката пък отсъства Сантиаго Хименес, който е заменен от Рафаел Леао за първата му поява като титуляр в Серия "А" през този сезон. Заради многото травми Алегри има само седем резерви за мача, повечето от които не са част от първия състав на клуба.

Междувременно, бившият треньор на Милан Стефано Пиоли се завръща на “Сан Сиро”, но вече като наставник на Фиорентина в своя мач номер 500 начело на отбор в Серия "А". Той също е подредил своя състав в 3-5-1-1. Звездата на отбора Мойс Кийн успя да се възстанови от травмата си в глезена, която получи в последния си мач за Италия, и повежда атаката, а зад него ще действа Джакопо Фацини.

Първият шут в мача дойде в петата минута, когато след изпълнение на пряк свободен удар Фикайо Томори стреля и прати топката високо над вратата. Поради спокойното темпо на двубоя, до следващото голово положение се стигна чак в 21-вата минута, и то отново от статично положение. Тогава Страхиня Павлович получи топката на чудесна позиция, но и неговият удар мина над вратата.

МИЛАН - ФИОРЕНТИНА 0:0

Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Атекаме, Ричи, Модрич, Фофана, Бартезаги, Салемакерс, Леао

Фиорентина: Де Хеа, Понграчич, Мари, Раниери, Додо, Фаджоли, Николуси Кавилия, Мандрагора, Госенс, Фацини, Кийн

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

  • 19 окт 2025 | 22:00
  • 2600
  • 15
Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

  • 19 окт 2025 | 21:30
  • 1878
  • 0
Райо Валекано не даде шанс на Леванте и продължава нагоре

Райо Валекано не даде шанс на Леванте и продължава нагоре

  • 19 окт 2025 | 21:29
  • 419
  • 0
Хофенхайм продължи феноменалното си представяне като гост с убедителен успех в Хамбург

Хофенхайм продължи феноменалното си представяне като гост с убедителен успех в Хамбург

  • 19 окт 2025 | 20:38
  • 764
  • 0
Тудор се скара на анализатори и коментира дали е притеснен за бъдещето си в Ювентус

Тудор се скара на анализатори и коментира дали е притеснен за бъдещето си в Ювентус

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 3194
  • 0
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 44876
  • 107
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 140789
  • 348
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 17205
  • 16
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 88113
  • 271
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 38977
  • 13
Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

  • 19 окт 2025 | 22:00
  • 2600
  • 15
Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

  • 19 окт 2025 | 21:46
  • 5781
  • 0