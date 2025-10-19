Милан 0:0 Фиорентина, голям пропуск за домакините

Отборите на Милан и Фиорентина играят при резултат 0:0 на “Джузепе Меаца” в късния мач от неделната програма на седмия кръг в Серия "А".

Масимилиано Алегри е предприел три промени след нулевото реми срещу Ювентус, изменяйки схемата на игра на 3-5-1-1 вследствие на шестимата контузени в неговия състав. Вратарският пост и отбраната остават непроменени, но в халфовата линия контузеният Адриен Рабио е заместен от Самуеле Ричи за шампионатния му дебют като титуляр за Милан. Същото важи и за друго ново попълнение - Закари Атекаме, който досега въобще не беше стартирал от първата минута по десния фланг на тима. Най-интересно обаче е в предни позиции, където голямата изненада е преместването на халф-бека Алексис Салемакерс като “десетка” предвид травмите на голмайстора Кристиан Пулишич и Рубен Лофтъс-Чийк, който беше гласен за титуляр. На върха на атаката пък отсъства Сантиаго Хименес, който е заменен от Рафаел Леао за първата му поява като титуляр в Серия "А" през този сезон. Заради многото травми Алегри има само седем резерви за мача, повечето от които не са част от първия състав на клуба.

Our matchday 7 XI 💪📋



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/lQ3PP8dDby — AC Milan (@acmilan) October 19, 2025

Междувременно, бившият треньор на Милан Стефано Пиоли се завръща на “Сан Сиро”, но вече като наставник на Фиорентина в своя мач номер 500 начело на отбор в Серия "А". Той също е подредил своя състав в 3-5-1-1. Звездата на отбора Мойс Кийн успя да се възстанови от травмата си в глезена, която получи в последния си мач за Италия, и повежда атаката, а зад него ще действа Джакопо Фацини.

The match against Milan will be Stefano Pioli’s 500th Serie A match as a coach 👏🏻💜⚜️#forzaviola #fiorentina #seriea pic.twitter.com/lAXoDCN5mp — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) October 19, 2025

Първият шут в мача дойде в петата минута, когато след изпълнение на пряк свободен удар Фикайо Томори стреля и прати топката високо над вратата. Поради спокойното темпо на двубоя, до следващото голово положение се стигна чак в 21-вата минута, и то отново от статично положение. Тогава Страхиня Павлович получи топката на чудесна позиция, но и неговият удар мина над вратата.

МИЛАН - ФИОРЕНТИНА 0:0



Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Атекаме, Ричи, Модрич, Фофана, Бартезаги, Салемакерс, Леао



Фиорентина: Де Хеа, Понграчич, Мари, Раниери, Додо, Фаджоли, Николуси Кавилия, Мандрагора, Госенс, Фацини, Кийн

