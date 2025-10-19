Емоционално завръщане за Пиоли в Милано

Популярни
  • 19 окт 2025 | 07:58
Милан и Фиорентина ще се изправят един срещу друг в мач от седмия кръг на италианската Серия А. Двубоят ще се проведе на стадион "Джузепе Меаца" на 19 октомври от 21:45 часа, като главен съдия ще бъде Ливио Маринели. Това е важен мач за двата отбора, които се намират в коренно различни ситуации в класирането - домакините се борят за челните места, докато гостите се опитват да избягат от зоната на изпадащите.

Милан заема четвъртото място в Серия А с 13 точки от 6 изиграни мача, като отборът има впечатляваща голова разлика от 9 вкарани и само 3 допуснати гола. Росонерите са в добра позиция да атакуват върха на класирането, като победа в този мач би ги приближила още повече към лидерите. От друга страна, Фиорентина се намира в тежка ситуация, заемайки 18-то място с едва 3 точки от 6 мача и негативна голова разлика от 4:8. Виолетовите са в зоната на изпадащите и спешно се нуждаят от точки, за да подобрят позицията си и да се отдалечат от дъното на таблицата.

Милан демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. Росонерите завършиха наравно с Ювентус (0:0 на 5 октомври), преди това победиха Наполи (2:1 на 28 септември) и разгромиха Лече с 3:0 в мач от Купата на Италия (23 септември). Впечатляваща беше и победата им като гост срещу Удинезе (3:0 на 20 септември), а преди това надделяха над Болоня с 1:0 (14 септември), като единственото попадение беше дело на Лука Модрич. Фиорентина, от своя страна, показва колебливи резултати с една победа, едно равенство и три загуби в последните пет мача. Виолетовите загубиха от Рома с 1:2 (5 октомври), преди това победиха Сигма (Оломоуц) с 2:0 в Лига на конференциите (2 октомври) и завършиха наравно с Пиза (0:0 на 28 септември). В предишните два мача отборът претърпя загуби от Комо (1:2 на 21 септември) и Наполи (1:3 на 13 септември).

Последните пет сблъсъка между Милан и Фиорентина показват равностойно съперничество с две победи за Милан, две за Фиорентина и едно равенство. Последната среща между двата отбора се състоя на 5 април 2025 г. на "Джузепе Меаца" и завърши наравно 2:2, като за домакините се разписаха Тами Ейбрахам (23') и Лука Йович (64'), а за гостите отбеляза Мойс Кийн (10'). Преди това, на 6 октомври 2024 г., Фиорентина победи Милан с 2:1 на "Артемио Франки" с голове на Ясин Адли (35') и Алберт Гудмундсон (73'), докато за Милан се разписа Кристиан Пулишич (60'). На 30 март 2024 г. Милан спечели като гост с 2:1 с голове на Рубен Лофтъс-Чийк (47') и Рафаел Леао (53'), а за домакините отбеляза Алфред Дънкан (50'). Интересно е да се отбележи, че в последните пет срещи Лука Йович и Тео Ернандес са се разписвали по два пъти.

Лука Модрич се очертава като ключова фигура за Милан в този сезон. 39-годишният хърватски ветеран вече има 1 гол и 1 асистенция в първите 6 мача от сезона, като изигра общо 561 минути. Модрич отбеляза важен гол при победата над Болоня с 1:0, а асистенцията му дойде в мача срещу Лече. Впечатляващо е, че въпреки възрастта си, той е титуляр във всички мачове на отбора досега, като демонстрира своя опит и визия на терена. Особено силно е представянето му при изпълнение на центрирания, с 11 успешни такива до момента. За Фиорентина, Роландо Мандрагора се откроява като най-резултатен играч с 2 гола в първите 6 мача от сезона. 27-годишният полузащитник е особено опасен с далечните си удари, като е отправил общо 12 изстрела, 5 от които са били точни. Интересно е, че един от головете му е отбелязан като резерва. Мандрагора има богат опит в мачовете срещу Милан, като е участвал в 4 двубоя срещу росонерите през последните сезони, включително в последната среща на "Джузепе Меаца", където изигра пълни 93 минути и отправи 2 удара към вратата. Неговата способност да се включва в атака и да създава опасности от дистанция го прави ключов играч за виолетовите в предстоящия двубой.

