Пиоли избухна срещу ВАР заради дузпата, от която Фиорентина загуби

Вечерта на „Сан Сиро“ бе емоционална за Стефано Пиоли, който записа своя мач №500 в Серия А. Той навършва 60 години днес, а във вчерашния мач получи топло посрещане от феновете на бившия си клуб, който изведе до титлата през 2022 г. Сега обаче той се върна като наставник на Фиорентина и дори бе напът да победи "росонерите" с тима от Флоренция. След последния съдийски сигнал Пиоли беше забелязан да разменя гневни реплики със съдията Ливио Маринели. Причината бе намесата на ВАР за ръката на Фабиано Паризи върху рамото на Сантяго Хименес.

„Това е една от причините да съм толкова разочарован от тези резултати. Фиорентина инвестира много в този проект, повярваха в мен и моята работа, но резултатите не идват, така че трябва да се опитаме да се справим по-добре“, заяви Пиоли пред DAZN.

„Не сме единствените, които трябва да се стараят повече. Ако се държим така, насърчаваме играчите да продължават да симулират, да си слагат ръце на лицето и да крещят, защото знаят, че това се отплаща и биват възнаградени. И не става въпрос само за наказателното поле, те получават свободни удари за това навсякъде по терена.“

„Съдиите ни казаха, че ВАР се намесва само при ясна и очевидна грешка на рефера. Кажете ми тогава, това ясна и очевидна грешка на рефера ли беше?“, попита риторично треньорът.

Фиорентина все още няма победа в Серия А този сезон, а напрежението върху треньора да промени ситуацията расте, след като тимът е спечелил само три от възможни 21 точки. Наставникът беше попитан и за тактическите си решения, като насищането на халфовата линия за неутрализиране на Милан, дори това да е оставило Мойс Кийн леко изолиран в атака.

„Мойс започна да усеща болка в глезена, свърши си работата, а след това Пиколи внесе повече енергия. Създадохме повече положения с Николоси Кавиля, премествайки Фаджоли и Мандрагора на по-предни позиции. Можехме да имаме повече вертикални пасове, но представянето беше налице. Допуснахме изравнителен гол, когато бяхме с 10 души заради контузия, а след това и тази дузпа.“

Когато бившият нападател на Фиорентина Лука Тони попита Пиоли в студиото защо отборът трудно реагира, когато изостава в резултата, треньорът избухна.

„Вие гледате ли тези мачове, или не? Само резултатите ли проверявате? Милан имаше един удар към вратата, а ние се представихме силно през цялото време срещу отбор, който сега е на върха в класирането. Осъзнавам, че сме на дъното и поемам отговорност, но не е вярно, че си велик отбор, ако печелиш, и ужасен, ако губиш.“

„Това е отбор, който вярва в работата си, раздава се напълно и няма проблеми в съблекалнята. Резултатите са срещу нас, това е всичко“, добави той.

Фиорентина беше с 10 души на терена, когато Леао отбеляза, тъй като Раниери получаваше медицинска помощ заради кръвотечение от носа.

„Мислех, че е готов да се върне, не знам дали чакаха разрешение от съдията, или все още имаше кръв. Това е просто още един пример как нещата не вървят в наша полза“, завърши Пиоли.