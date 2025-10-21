Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

Легендата на Милан Алесандро Костакурта похвали 40-годишния полузащитник Лука Модрич за лидерството и харизмата, които е внесъл в отбора. Бившият бранител вярва, че фигури като хърватския ветеран и Адриен Рабио не само играят футбол, но и го преподават, а тяхното лидерство е добавило жизненоважно измерение в състава на Милан.

Победата на гранда от Милано с 2:1 над Фиорентина през уикенда го изведе на върха във временното класиране в Серия "А", като някогашният защитник вижда в харизмата и футболния интелект на опитния халф ключови фактори за възраждането на клуба. "Модрич преподава футбол от 20 години. Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време. Но не е изненадващо - от Звонимир Бобан до Карло Анчелоти, всички ми казваха, че освен че е играч, той е и фантастичен човек", коментира Костакурта в интервю за Gazzetta dello Sport.

🗣️ Costacurta spoke to @Gazzetta_it: Modric ? "Milan hadn’t had a leader with that kind of charisma in years. He’s been teaching football for two decades. He’s no surprise from Boban to Ancelotti, everyone said the same thing: beyond the footballer, he’s an incredible person." pic.twitter.com/2f3xDSNZtB — Milan Posts (@MilanPosts) October 21, 2025

Той подчерта, че пристигането на Модрич е осигурило на Милан лидерството, което е липсвало в съблекалнята, въпреки техническите качества на играчите в състава. "Пристигането му в отбор, който се нуждаеше от съживяване и му липсваше индивидуалност, беше парадоксално положително. Играчи като Лука и Рабио процъфтяват, те се радват да обясняват футбола. Технически отборът има всичко необходимо, за да печели, но му липсваше лидерство. Вече не е така", каза още 59-годишният италианец.