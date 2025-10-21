Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

  • 21 окт 2025 | 15:42
  • 238
  • 0
Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

Легендата на Милан Алесандро Костакурта похвали 40-годишния полузащитник Лука Модрич за лидерството и харизмата, които е внесъл в отбора. Бившият бранител вярва, че фигури като хърватския ветеран и Адриен Рабио не само играят футбол, но и го преподават, а тяхното лидерство е добавило жизненоважно измерение в състава на Милан.

Победата на гранда от Милано с 2:1 над Фиорентина през уикенда го изведе на върха във временното класиране в Серия "А", като някогашният защитник вижда в харизмата и футболния интелект на опитния халф ключови фактори за възраждането на клуба. "Модрич преподава футбол от 20 години. Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време. Но не е изненадващо - от Звонимир Бобан до Карло Анчелоти, всички ми казваха, че освен че е играч, той е и фантастичен човек", коментира Костакурта в интервю за Gazzetta dello Sport.

Той подчерта, че пристигането на Модрич е осигурило на Милан лидерството, което е липсвало в съблекалнята, въпреки техническите качества на играчите в състава. "Пристигането му в отбор, който се нуждаеше от съживяване и му липсваше индивидуалност, беше парадоксално положително. Играчи като Лука и Рабио процъфтяват, те се радват да обясняват футбола. Технически отборът има всичко необходимо, за да печели, но му липсваше лидерство. Вече не е така", каза още 59-годишният италианец.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Служител на Путин разкритикува агенти и ВАР

Служител на Путин разкритикува агенти и ВАР

  • 21 окт 2025 | 09:39
  • 1149
  • 2
Скромен отбор пренаписа история в шведския футбол

Скромен отбор пренаписа история в шведския футбол

  • 21 окт 2025 | 09:33
  • 5505
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 458996
  • 16
Ще продължи ли перфектната форма на Интер в Шампионската лига?

Ще продължи ли перфектната форма на Интер в Шампионската лига?

  • 21 окт 2025 | 07:35
  • 1897
  • 1
Способен ли е Байер (Леверкузен) да се опълчи на шампиона Пари Сен Жермен?

Способен ли е Байер (Леверкузен) да се опълчи на шампиона Пари Сен Жермен?

  • 21 окт 2025 | 07:02
  • 2475
  • 0
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 4133
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 22282
  • 38
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 5499
  • 3
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 5884
  • 1
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 12139
  • 1
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 18115
  • 34
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 458996
  • 16