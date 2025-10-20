Популярни
  3. Експерт по съдийството коментира казуса с дузпата на Леао

Експерт по съдийството коментира казуса с дузпата на Леао

  • 20 окт 2025 | 02:47
  • 629
  • 0

Експертът по футболно съдийство Лука Марели съгласи с протестите на Фиорентина, че инцидентът с дузпата на Милан е бил „извън протокола“ на VAR, защото не е бил „явна и очевидна грешка“.

Този момент се оказа решаващ не само за изхода на мача, но и за цялото класиране в Серия А, тъй като победата с 2:1 изпрати „росонерите“ се изкачиха на върха в таблицата.

Резултатът на „Джузепе Меаца“ беше 1:1, когато Сантяго Хименес падна на земята, държейки се за лицето, след като Фабиано Паризи постави ръка на рамото му. Първоначално съдията Ливио Маринели подмина ситуацията, но беше повикан да прегледа повторение на монитора на ВАР. След като изгледа отново инцидента, той реши да отсъди дузпа, която беше реализирана от Рафаел Леао.

„Няма дори истинско дърпане на фланелката, а просто ръката на Паризи е върху врата на Хименес. Според мен, ако дузпата бъде отсъдена на терена, тогава може да се чувстваш ощетен, но в крайна сметка трябва да го приемеш.“„Въпреки това, ако съдията види ситуацията и не отсъди дузпа, тогава просто няма достатъчно основание за преразглеждане на терена (On-Field Review). По мое мнение, тази намеса на ВАР беше извън протокола“, коментира експертът Марели

Марели също така сравни инцидента с подобен случай от мача, в който Ювентус победи Интер с 4:3 по-рано през сезона. Тогава ръка върху рамото при изграждането на атака не беше счетена за достатъчна за намеса на ВАР, тъй като беше оценена на терена от рефера в реално време.

