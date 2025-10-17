Дийн Хаусен "виси" за "Ел Класико"

В Реал Мадрид цари известна доза несигурност около състоянието на Дийн Хаусен. Въпреки че остават единадесет дни до „Ел Класико“, ситуацията около него е по-скоро повод за предпазливост, отколкото за оптимизъм. От клуба изразяват увереност, че той ще бъде на линия, но никой не смее да го гарантира, пише "АС".

Основната причина е, че за такъв мач не е достатъчно просто да си на терена – трябва да си в топ форма, на 200%. Контузията му изисква около две седмици за възстановяване, което означава, че всяко забавяне ще превърне участието му в надпревара с времето. Очакванията са да се завърне, но притеснението остава.

Хаусен получи травмата си срещу Виляреал на 4 октомври. Той изигра пълни 90 минути, след като преди това бе получил само една минута почивка през целия сезон. Това, което първоначално изглеждаше като претоварване, се оказа микроразкъсване в левия прасец. Макар и лека, контузията наложи спиране от игра. Първоначалната прогноза на клуба беше за 12-15 дни извън терените. Той напусна лагера на националния отбор на Испания и започна възстановяване, като до „Ел Класико“ оставаха 18 дни, което вдъхваше надежда.

В последните дни настроението обаче леко се помрачи. Хаусен продължава да тренира индивидуално. Той се възползва от почивните дни, за да се прибере в родната си Малага и да гледа мача на местния отбор срещу Депортиво, облечен с фланелка на тима и дори посети съблекалните. След това се завърна във Валдебебас, където продължава работа във фитнеса и с физиотерапевтите. Все още му предстои път до пълното възстановяване.

Със 100% сигурност той няма да играе срещу Хетафе. Това е единственото, за което в клуба са категорични. Оттам нататък обаче започват съмненията. Има голям шанс да е готов за „Ел Класико“ и известен шанс да играе срещу Ювентус. В същото време съществува и риск да пропусне и двата мача. Причината е, че възстановяването от контузии в прасеца е особено деликатно, а рискът от рецидив е по-висок в сравнение с други зони. Да се сведе този риск до нула до 26 октомври е истинско предизвикателство.

