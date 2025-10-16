Популярни
  • 16 окт 2025 | 23:41
  • 186
  • 0
Куртоа прекъсна ваканцията си, за да поднови тренировки с Реал Мадрид

Титулярният вратар на Реал Мадрид Тибо Куртоа се отказа от тридневната ваканция, която му бе дадена от треньора Чаби Алонсо, и се включи веднага към тренировките на испанския гранд на базата във Валдебебас, написа вестник "Марка".

Куртоа игра аз националния тим на Белгия в световните квалификации с Република Северна Македония (2:0) и Уелс (4:2), за което му се полагаше почивка, но той се отказа от нея.

Тибо Куртоа записа отличен старт на сезона, като записа четири сухи мрежи в десет мача и само резултатът в дербито срещу Атлетико Мадрид (2:5) му пречи за идеална статистика, защото в останалите срещи е допускал най-много по едно попадение.

