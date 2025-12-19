Популярни
Росен Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"
На живо! Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:00
Бившият футболен национал, а след това треньор в различни отбори, Росен Кирилов участва в предаването "Гостът на Sportal.bg". За последно юношата на Бдин бе начело на Крумовград, като преди това той води последователно отборите на Витоша (Бистрица), Етър, Ботев (Враца) и Спартак (Варна).

"Наблягам на образованието си. Уча история и се надявам да завърша съвсем скоро. Всеки човек, който се интересува, може да намери всичко и да научи много за историята ни много добре.

Имах предложения да се завърна на треньорската скамейка, но това бяха важни шест месеца, за да завърша. В Крумовград имат амбиции да се завърнат на по-високо ниво.

Държавата не прави достатъчно, за да може футболът да е конкурентен. Вижте какви стадиони има в Унгария и Румъния, а да не говорим за Турция.

Клубовете предпочитат да инвестират повече в първите си отбори, а не в школите. Филип Кръстев е прав за нещата, които каза. Футболистите са продукт на системата от последните 20 години. Ние бяхме продукт на по-стара система.

Младите, когато трябва да започнат да играят мъжки футбол, не са готови. Проблемът е в школите. Трябва да се инвестират пари по европейски модел", започна той.

"Нашите треньори не са на по-ниско ниво от европейските треньори. Сигурен съм, че Христо Янев ще успее в ЦСКА. Радвам се, че му се даде шанс.

Хулио Веласкес върши отлична работа. След толкова години Левски е първи с голям шанс да стане шампион. Отборът играе много добре. "Сините" направиха силни мачове и в Европа", добави още той.

Снимки: Борислав Трошев

