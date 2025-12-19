Популярни
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 679
  • 1

ЦСКА ще инвестира приблизително 800 000 евро за привличането на новото си попълнение Лео Перейра, съобщи бразилският журналист Тиаго Менезес в публикация в платформата „Х“. Според информацията сумата по трансфера ще бъде разпределена поравно между настоящия клуб на футболиста Регатас и Атлетико Гоянензе, който притежава 50 процента от правата на 25-годишното ляво крило.

Менезес уточнява, че от Регатас вече са потвърдили както преминаването на Лео Перейра в ЦСКА, така и финансовите параметри по сделката. Очаква се бразилският флангови нападател да подпише договор с армейците за срок от три години и половина.

