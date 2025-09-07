Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Конате за интереса на Реал Мадрид: Мбапе ми звъни през два часа

Конате за интереса на Реал Мадрид: Мбапе ми звъни през два часа

  • 7 сеп 2025 | 15:34
  • 907
  • 1
Конате за интереса на Реал Мадрид: Мбапе ми звъни през два часа

Ибрахима Конате е една от основните цели на Реал Мадрид за подсилване на състава през следващата година. Договорът на френския национал с Ливърпул изтича, а засега няма индикации за подновяване - ситуация, от която „белите“ биха могли да се възползват. Сега защитникът, в интервю за “Телефут” беше попитан по темата, като през смях спомена своя съотборник Килиан Мбапе, който вече е на “Бернабеу”.

Журналистът отбеляза, че испанската преса свързва Конате с Реал Мадрид и го попита дали Мбапе му оказва натиск да подпише с клуба през следващата година. “Да, Килиан ми звъни на всеки два часа“, заяви шеговито Конате.

Договорът на бранителя изтича догодина и много клубове, включително Реал Мадрид, следят отблизо ситуацията около един от най-добрите централни защитници в европейския футбол.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дъмфрис: Щастлив съм в Интер, но мога да се справям добре и в Англия

Дъмфрис: Щастлив съм в Интер, но мога да се справям добре и в Англия

  • 7 сеп 2025 | 15:32
  • 520
  • 0
Руска ракета уцели дома на украински национал

Руска ракета уцели дома на украински национал

  • 7 сеп 2025 | 14:26
  • 4095
  • 3
Ули Хьонес за трансферите в Байерн, условията за наема на Джаксън, Нагелсман и още

Ули Хьонес за трансферите в Байерн, условията за наема на Джаксън, Нагелсман и още

  • 7 сеп 2025 | 14:19
  • 2542
  • 0
Мбапе за силния старт на Реал Мадрид, Чаби Алонсо, "Златната топка" и Франция

Мбапе за силния старт на Реал Мадрид, Чаби Алонсо, "Златната топка" и Франция

  • 7 сеп 2025 | 13:56
  • 3561
  • 2
Дешан отговори на упреците на Пари Сен Жермен

Дешан отговори на упреците на Пари Сен Жермен

  • 7 сеп 2025 | 12:40
  • 2390
  • 0
ПСЖ обвини лекарите на Франция за травмите на Дембеле и Дуе, предложи важна промяна

ПСЖ обвини лекарите на Франция за травмите на Дембеле и Дуе, предложи важна промяна

  • 7 сеп 2025 | 12:04
  • 2824
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Грузия 1:0 България, пропуск на домакините

Грузия 1:0 България, пропуск на домакините

  • 7 сеп 2025 | 16:40
  • 30940
  • 33
Гран При на Италия: Верстапен води и се откъсва пред Норис и Пиастри (следете на живо)

Гран При на Италия: Верстапен води и се откъсва пред Норис и Пиастри (следете на живо)

  • 7 сеп 2025 | 16:35
  • 6773
  • 0
Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

  • 7 сеп 2025 | 11:38
  • 10122
  • 24
Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 16029
  • 8
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 8917
  • 7
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 8663
  • 0