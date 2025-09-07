Конате за интереса на Реал Мадрид: Мбапе ми звъни през два часа

Ибрахима Конате е една от основните цели на Реал Мадрид за подсилване на състава през следващата година. Договорът на френския национал с Ливърпул изтича, а засега няма индикации за подновяване - ситуация, от която „белите“ биха могли да се възползват. Сега защитникът, в интервю за “Телефут” беше попитан по темата, като през смях спомена своя съотборник Килиан Мбапе, който вече е на “Бернабеу”.

Журналистът отбеляза, че испанската преса свързва Конате с Реал Мадрид и го попита дали Мбапе му оказва натиск да подпише с клуба през следващата година. “Да, Килиан ми звъни на всеки два часа“, заяви шеговито Конате.

Entrevista @telefoot_TF1 a Ibrahima Konaté, central pretendido por el Real Madrid.

🎙️¿Sabes hablar español?

🗣️ No. (Entre risas)



🎙️¿Mbappé te mete presión para venir?

🗣️ Me llama cada 2 horas.



Lo ha sorteado con profesionalidad 😂pic.twitter.com/5HWp3yCo1P — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) September 7, 2025

Договорът на бранителя изтича догодина и много клубове, включително Реал Мадрид, следят отблизо ситуацията около един от най-добрите централни защитници в европейския футбол.