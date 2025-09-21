"Марка": Упамекано мечтае само за Реал Мадрид

"За ужас на много клубове това се превръща в обичайна практика. Футболистите изглежда нямат желание да подновяват договорите си и предпочитат – по общо съгласие с агентите си – да изчакат до последно, предизвиквайки търпението на ръководители и фенове и поемайки риска какво може да се случи през последната им година.

Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

Те приемат риска от контузия или от липса на оферти, но реалността показва, че това е повече от временна мода. Реал Мадрид е локомотивът сред клубовете, които се възползват от този „свободен“ пазар. Алаба, Рюдигер и Трент са добър пример – и няма да са последните."

Така започва анализът на "Марка", посветен на желанието на Дайо Упамекано да премине в "кралския клуб" като свободен агент.

"Този ефект и реакцията на клуба доведоха до това много играчи, които изчакват края на договора си, да се „оглеждат“ към „Сантиаго Бернабеу“, за да разберат дали Реал Мадрид би ги привлякъл – футболисти от топ клубове, с амбиции и опит да играят в такъв тим. Последният в този дълъг списък е Дайо Упамекано", продължава материала си Хосе Феликс Диас в онлайн изданието на "Марка".

"Името на френския централен защитник се свързва с Реал Мадрид от години. Преди да подпише с Байерн Мюнхен, преминаването му в Мадрид се смяташе за сигурно. Сега, четири години по-късно, той отново гледа към „Сантиаго Бернабеу“ с желание да сбъдне мечтата си да облече бялата фланелка. Това вече е съобщил на агента си, който работи по въпроса, макар приоритетите на Реал Мадрид в момента да са насочени другаде – но възможността се оценява.

Упамекано (26 г.) е несменяем титуляр в сегашния Байерн и партньор на Ибрахима Конате в центъра на защитата на Франция – друг футболист, който също иска да отиде в Реал Мадрид, като вече е имало контакти с клуба от Валдебебас. В Ливърпул дори смятат за сигурно споразумение между Конате и Реал Мадрид, подобно на случая с Арнолд.

Двамата френски защитници имат паралелни кариери – заедно във френския национален тим, а преди това и в РБ Лайпциг, където споделяха съблекалня. Те се разбират отлично и сега и двамата преследват една и съща цел: да играят в Реал Мадрид. Трансферите на двамата донесоха на Лайпциг общо 82,5 млн. евро. Четири години по-късно и двамата търсят ново предизвикателство далеч от Ливърпул и Байерн.

Сега отново на хоризонта е Упамекано – както миналия сезон беше Йонатан Та, за когото се говореше, че Чаби Алонсо може да го вземе в Реал Мадрид, но той премина в Байерн. Баварският колос обаче вече е категоричен, че няма да се „ипотекира“, както направи с новия договор на Алфонсо Дейвис, когато канадецът флиртуваше с Реал Мадрид. Епохата на „всичко е позволено“ свърши и ръководителите на Байерн нямат колебание да продават, преди играчите да си тръгнат без пари – но с Упамекано вече е късно", заключва анализът в "Марка".

