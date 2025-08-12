Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Дайо Упамекано не може да се разбере с клуба за нов договор, а настоящият му контракт изтича следващото лято. Баварците преговарят с представителите на играча от известно време, но двете страни не са близо до споразумение.

Агентът на бранителя Муса Сисоко също усложнява живота на Байерн, тъй като предлага клиента си на клубове в Англия. Сред тях е Манчестър Юнайтед, който има интерес към футболиста. След като се подсилиха в нападение, сега "червените дяволи" са се насочили към други зони, които да подобрят.

🚨🚨💣 Dayot Upamecano has been offered to Manchester United and other Premier League clubs by his agent, Moussa Sissoko !!!



The English club has even included the French defender on their priority list as his contract expires next summer. 📝



🔴 Bayern are making great efforts… pic.twitter.com/BCvqsgpGXv — Bayern Focus (@FCBayernFocus) August 12, 2025

26-годишният Упамекано е в Байерн от 2021 г. и се очакваше следващия сезон да е титуляр, като да си партнира с новото попълнение Йонатан Та. В същата ситуация е и съотборникът на Упамекано в националния отбор на Франция Ибрахима Конате, който не може да се разбере с Ливърпул за нов договор, а настоящият му контракт е до юни 2026 г.