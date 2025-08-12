Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

Популярни
Защитникът на Байерн (Мюнхен) Дайо Упамекано не може да се разбере с клуба за нов договор, а настоящият му контракт изтича следващото лято. Баварците преговарят с представителите на играча от известно време, но двете страни не са близо до споразумение.

Агентът на бранителя Муса Сисоко също усложнява живота на Байерн, тъй като предлага клиента си на клубове в Англия. Сред тях е Манчестър Юнайтед, който има интерес към футболиста. След като се подсилиха в нападение, сега "червените дяволи" са се насочили към други зони, които да подобрят.

26-годишният Упамекано е в Байерн от 2021 г. и се очакваше следващия сезон да е титуляр, като да си партнира с новото попълнение Йонатан Та. В същата ситуация е и съотборникът на Упамекано в националния отбор на Франция Ибрахима Конате, който не може да се разбере с Ливърпул за нов договор, а настоящият му контракт е до юни 2026 г.

