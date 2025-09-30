Еберл: Не съм изненадан от интереса към Упамекано, ще се опитаме да го убедим да остане

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл коментира бъдещето на Дайо Упамекано. Договорът на французина изтича през следващото лято, като той вече упорито е свързван с Ливърпул, Реал Мадрид и Барселона. Еберл не е изненадан от интереса към 26-годишния бранител, но заяви, че баварците ще направят всичко възможно да го убедят да удължи договора си с Байерн.

“Не съм изненадан, че много клубове се интересуват от Дайо Упамекано... ние също сме заинтересовани да продължим договора му. Отнема време. Опитваме се да проведем разговорите и да го убедим в проекта на Байерн“, заяви Еберл.

Упамекано е твърд титуляр в отбора на Венсан Компани, като до момента има 159 мача и пет гола за баварците.

