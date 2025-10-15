Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ейре
  3. Ейре изтръгна ценен успех срещу десетима от Армения

Ейре изтръгна ценен успех срещу десетима от Армения

  • 15 окт 2025 | 00:22
  • 432
  • 0
Ейре изтръгна ценен успех срещу десетима от Армения

Ейре постигна изключително ценен успех с 1:0 в домакинството си на Армения от 4-тия кръг в група "F" на световните квалификации. С тази победа островитяните запазиха шансовете си за класиране на Мондиала. Победата им дойде с гол на Евън Фъргюсън 70-ата минута, а за нея помогна и фактът, че гостите играха с човек по-малко от 52-рата минута.

След сравнително равностойно първо полувреме, през втората част домакините взеха инициативата. В 52-рата минута Тигран Барсегян получи директен червен картон за опасно нарушение. Това позволи на ирландците да засилят натиска си и в 71-вата минута се стигна и до откриване на резултата. Евън Фъргюсън се разписа с глава след разиграване от корнер.

В 89-ата минута "детелините" забиха и втори гол чрез Адам Ида, но той не бе зачетен заради засада.

Все пак Ейре прибави ценни три точки в актива си, като вече има 4 и излезе на 3-тото място във временното класиране в групата. Армения е на 4-тото място с 3 точки, но всеки от двата тима остава в битката за 2-рото място и все още има шансове за участие на Мондиала.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

  • 14 окт 2025 | 21:53
  • 1501
  • 0
Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 14416
  • 6
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 6833
  • 3
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 12838
  • 3
Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

  • 14 окт 2025 | 21:25
  • 1312
  • 0
Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

  • 14 окт 2025 | 21:09
  • 1070
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 117005
  • 418
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 51324
  • 70
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 4538
  • 16
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 12838
  • 3
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 6833
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 7620
  • 4