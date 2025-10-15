Ейре изтръгна ценен успех срещу десетима от Армения

Ейре постигна изключително ценен успех с 1:0 в домакинството си на Армения от 4-тия кръг в група "F" на световните квалификации. С тази победа островитяните запазиха шансовете си за класиране на Мондиала. Победата им дойде с гол на Евън Фъргюсън 70-ата минута, а за нея помогна и фактът, че гостите играха с човек по-малко от 52-рата минута.

След сравнително равностойно първо полувреме, през втората част домакините взеха инициативата. В 52-рата минута Тигран Барсегян получи директен червен картон за опасно нарушение. Това позволи на ирландците да засилят натиска си и в 71-вата минута се стигна и до откриване на резултата. Евън Фъргюсън се разписа с глава след разиграване от корнер.

В 89-ата минута "детелините" забиха и втори гол чрез Адам Ида, но той не бе зачетен заради засада.

Все пак Ейре прибави ценни три точки в актива си, като вече има 4 и излезе на 3-тото място във временното класиране в групата. Армения е на 4-тото място с 3 точки, но всеки от двата тима остава в битката за 2-рото място и все още има шансове за участие на Мондиала.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages