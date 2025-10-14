Популярни
България не издържа на испанската канонада и записа нова загуба - на живо след загубата от Испания с 4:0
  2. Сърбия
  Сърбия се събуди след провала срещу Албания и победи Андора

• 14 окт 2025 | 23:58

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 362
  • 0
Сърбия се събуди след провала срещу Албания и победи Андора

Сърбия постигна успех с 3:1 в гостуването си на Андора в мач от световните квалификации за Мондиал 2026. Победата на “орлите” под ръководството на временния наставник Зоран Миркович дойде по-трудно от очакваното, след като те трябваше да правят пълен обрат в двубоя. Домакините успяха да поведат с попадение на Гулауме Лопес в 17-ата минута, но гостите бързо изравниха след автогол на Кристиан Гарсия (19’) само две по-късно. Двете звезди на тима в атака Душан Влахович (54’) и Александър Митрович (77’) от дузпа донесоха победата с голове след почивката. Този резултат бе важен за тима и след трусовете в сръбския тим след поражението от Албания като домакин преди няколко дни, които доведоха до оставката на доскорошния селекционер Драган Стойкович.

Гостите успяха да поведат в резултата след 17 минути с изключително зрелищно попадение. Гулауме Лопес пресече едно подаване в средата на терена, пое топката, забеляза, че Джордже Петрович се е отдалечил от голлинията и с много точен изстрел от над 40 метра го преодоля. Западните ни съседи веднага се хвърлиха да изравняват и можеха да стигнат до попадение по-малко от минута след това, но удар на Митрович премина покрай вратата. Именно от последвалото статично положение се стигна и до изравнителното попадение, след като Кристиан Гарсия прати топката в своята мрежа след доста неумел опит да изчисти, но вместо това налетя и с глава не остави шансове на собствения си вратар.

Сърбите продължиха да атакуват и в 54-ата минута Душан Влахович с глава осъществи пълния обрат за балканския тим след подаване от фланга. Четвърт час преди края на редовното време Митрович в типичния си стил се сблъска с двама играчи на Андора и получи удар, свличайки се на тревата. Това доведе до дузпа, която самият той отбеляза, оформяйки крайния резултат.

По същото време в тази група Англия си подсигури класирането за Мондиал 2026 с успех над Латвия. Сърбия е на трето място в подреждането с 10 точки, на една зад Албания. “Орлите” трябва да гостуват на Англия и ще приемат Латвия през ноември.

Снимки: Gettyimages

