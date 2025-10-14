Италия 1:0 Израел, Ретеги откри от дузпа

Италия води с 1:0 срещу Израел в шестия си мач от квалификациите за Мондиал 2026. Гола отбеляза Матео Ретеги от дузпа в 45-ата минута. "Адзурите" гонят задължителна победа, за да запазят шансове за първото място в група "I", окупирано за момента от Норвегия. Израелците са трети в подреждането и евентуално поражение днес ще ги изхвърли от борбата дори за втората позиция и участие на бараж. Стадионът в Удине не е пълен заради засилените мерки за сигурност.

Първият мач между двата тима се игра в началото на септември в Дебрецен и завърши с изключително драматичен успех на италианците с 5:4. Тимът на Дженаро Гатузо си отбеляза два автогола, но въпреки това стигна до успеха с попадение на Сандро Тонали в добавеното време.

Италия е без наказания Алесандро Бастони и Мойс Кийн, който е контузен. В защитното трио до Джовани Ди Лоренцо и Рикардо Калафиори се появява Джанлука Манчини, а Джакомо Распадори този път няма да действа по фланга, а ще си партнира в предни позиции с Матео Ретеги.

На вратата застава Джанлуиджи Донарума, двамата халф-бекове са Андреа Камбиазо и Федерико Димарко, а Мануел Локатели е предпочетен пред Браян Кристанте и ще играе в средата на терена заедно с Николо Барела и Сандро Тонали.

В състава на Израел има няколко промени в сравнение с тежката загуба от Норвегия с 0:5. Под рамката вместо Даниел Перец е Омри Глазер. Четиримата бранители са Елиазер Даса, Матан Балтакса, Ор Блориан и Рой Ревиво, а в халфовата линия селекционерът Ран Бен Шимон е заложил на Елиел Перец, Оскар Глух и Анан Халаили. В нападение за гостите стартират Дан Битон, Тай Барибо и Манор Соломон.

Сред резервите са Ярден Шуа, Гай Мизрахи, Дор Тургеман, Мохамед Абу Фани и бившият защитник на Лудогорец Дени Групер.

Гостите се опитаха да не дават инициативата на Италия в началото и да задържат топката колкото се може по-дълго. Матео Ретеги отправи удар в 6-ата минута, но кълбото мина встрани от целта. В 10-ата Камбиазо отправи мощен шут от границата на наказателното поле, но и той не намери очертанията на вратата.

"Адзурите" постепенно се настаниха в противниковата половина, но това оставяше свободни пространства за контрите на Израел. При една от тях Глух получи отлично подаване и шутира, но на сантиметри от левия страничен стълб. До средата на първата част и двата отбора организираха по няколко опасни атаки, но без да се стигне до чисто положение.

В 28-ата минута Израел имаше чудесна възможност да поведе. Манор Соломон се оказа непокрит в пеналта и веднага стреля, но Донарума се разтегна и изби в корнер. В още няколко епизода преди почивката гостите умело преодоляха италианската преса и контраатакуваха, но не успяха да се възползват от тези ситуации.

В края на полувремето Италия вдигна оборотите. Тимът на Гатузо имаше териториално надмощие и в 45-ата минута получи дузпа, отсъдена за нарушение на Балтакса срещу Ретеги. Потърпешвият сам изпълни наказателния удар и с много сила заби топката под гредата - 1:0 в полза на "адзурите".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages