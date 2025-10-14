След наказателната акция в София, турците разгромиха и Грузия

Турция постигна нова впечатляваща победа в квалификациите за Мондиал 2026. Южните ни съседи разгромиха с 4:1 Грузия в Коджаели и на практика си осигуриха минимум второто място в група "Е". Два гола вкара защитникът Мерих Демирал, а по едно попадение добавиха Кенан Йълдъз и Юнус Акгюн. Гостите намериха сили само да намалят в средата на втората част чрез Гиорги Кочорашвили.

Турция има 9 точки и положителна голова разлика, докато грузинците са трети в подреждането с 3 точки. Лидер с пълен актив от 12 точки е европейският шампион Испания, а на дъното с нулев актив е България.

След гръмката победа в София срещу родните национали с 6:1 турците бяха амбицирани да сразят и следващия си съперник. Селекционерът Винченцо Монтела направи размествания по двата фланга в защита, като вместо Мехмет Зеки Челик и Ферди Кадиоглу в стартовия състав се появиха Мерт Мюлдюр и Еврен Ерен Елмали. Исмаил Юксек замени Оркун Кьокчу в средата на терена, където действаха още звездите Арда Гюлер и Хакан Чалханоолу. На върха на атаката започна Керем Актюркоглу, а по крилата се разчиташе на пробивите на Кенан Йълдъз и Юнус Акгюн.

Вили Саньол не изненада с избора на титулярен състав. Атаката водеха Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе и Зурико Давиташвили. В халфовата линия си партнираха Гиорги Кочорашвили, Анзор Меквабишвили и Отар Китеишвили, а четиримата бранители пред Гиорги Мамардашвили бяха Отар Какабадзе, Лука Лочошвили, Саба Гогличидзе и Гиорги Гочолеишвили.

Турците започнаха много настървено и не им отне много време да открият резултата. Това се случи в 14-тата минута, когато пас на Абдюлкерим Бардакджъ стигна до Кенан Йълдъз и крилото на Ювентус технично прехвърли Мамардашвили. Първоначално попадението беше отменено за засада, но след намесата на ВАР стана ясно, че такава няма и голът бе признат.

Втория гол реализира Мерих Демирал в 22-рата минута. Централният защитник се извиси след центриране от корнер на Чалханоолу и прати топката във вратата на грузинците. Резултатът стана класически в 35-ата минута. Поредната добра атака на Турция завърши с попадение на Юнус Акгюн, след като преди това Гочолеишвили изби пред голлинията изстрел на Исмаил Юксек.

Второто полувреме беше съвсем различно. Домакините пестяха сили, а грузинците се постараха да направят загубата си по-почетна. В 52-рата минута Чалханоолу и Демирал повториха упражнението, като халфът на Интер центрира от корнер, а бранителят стреля с глава и топката за четъврти път се озова във вратата на Мамардашвили. В 64-тата минута Грузия все пак стигна до гол, дело на Кочорашвили след пас на Китеишвили.

В последните два кръга Турция ще посрещне България и ще гостува на Испания, а грузинците ще играят у дома с "Ла Фурия" и срещу България в София.