Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България не издържа на испанската канонада и записа нова загуба - на живо след загубата от Испания с 4:0
  1. Sportal.bg
  2. Турция
  3. След наказателната акция в София, турците разгромиха и Грузия

След наказателната акция в София, турците разгромиха и Грузия

  • 14 окт 2025 | 23:57
  • 1335
  • 0
След наказателната акция в София, турците разгромиха и Грузия

Турция постигна нова впечатляваща победа в квалификациите за Мондиал 2026. Южните ни съседи разгромиха с 4:1 Грузия в Коджаели и на практика си осигуриха минимум второто място в група "Е". Два гола вкара защитникът Мерих Демирал, а по едно попадение добавиха Кенан Йълдъз и Юнус Акгюн. Гостите намериха сили само да намалят в средата на втората част чрез Гиорги Кочорашвили.

Турция има 9 точки и положителна голова разлика, докато грузинците са трети в подреждането с 3 точки. Лидер с пълен актив от 12 точки е европейският шампион Испания, а на дъното с нулев актив е България.

След гръмката победа в София срещу родните национали с 6:1 турците бяха амбицирани да сразят и следващия си съперник. Селекционерът Винченцо Монтела направи размествания по двата фланга в защита, като вместо Мехмет Зеки Челик и Ферди Кадиоглу в стартовия състав се появиха Мерт Мюлдюр и Еврен Ерен Елмали. Исмаил Юксек замени Оркун Кьокчу в средата на терена, където действаха още звездите Арда Гюлер и Хакан Чалханоолу. На върха на атаката започна Керем Актюркоглу, а по крилата се разчиташе на пробивите на Кенан Йълдъз и Юнус Акгюн.

Вили Саньол не изненада с избора на титулярен състав. Атаката водеха Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе и Зурико Давиташвили. В халфовата линия си партнираха Гиорги Кочорашвили, Анзор Меквабишвили и Отар Китеишвили, а четиримата бранители пред Гиорги Мамардашвили бяха Отар Какабадзе, Лука Лочошвили, Саба Гогличидзе и Гиорги Гочолеишвили.

Турците започнаха много настървено и не им отне много време да открият резултата. Това се случи в 14-тата минута, когато пас на Абдюлкерим Бардакджъ стигна до Кенан Йълдъз и крилото на Ювентус технично прехвърли Мамардашвили. Първоначално попадението беше отменено за засада, но след намесата на ВАР стана ясно, че такава няма и голът бе признат.

Втория гол реализира Мерих Демирал в 22-рата минута. Централният защитник се извиси след центриране от корнер на Чалханоолу и прати топката във вратата на грузинците. Резултатът стана класически в 35-ата минута. Поредната добра атака на Турция завърши с попадение на Юнус Акгюн, след като преди това Гочолеишвили изби пред голлинията изстрел на Исмаил Юксек.

Второто полувреме беше съвсем различно. Домакините пестяха сили, а грузинците се постараха да направят загубата си по-почетна. В 52-рата минута Чалханоолу и Демирал повториха упражнението, като халфът на Интер центрира от корнер, а бранителят стреля с глава и топката за четъврти път се озова във вратата на Мамардашвили. В 64-тата минута Грузия все пак стигна до гол, дело на Кочорашвили след пас на Китеишвили.

В последните два кръга Турция ще посрещне България и ще гостува на Испания, а грузинците ще играят у дома с "Ла Фурия" и срещу България в София.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

  • 14 окт 2025 | 21:53
  • 1218
  • 0
Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 12759
  • 5
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 5144
  • 2
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 10932
  • 2
Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

  • 14 окт 2025 | 21:25
  • 1129
  • 0
Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

  • 14 окт 2025 | 21:09
  • 969
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 109567
  • 383
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 48181
  • 69
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 1492
  • 2
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 10932
  • 2
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 5144
  • 2
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 6496
  • 3