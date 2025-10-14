Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

Естония и Молдова не успяха да се победят и завършиха наравно 1:1 в мач от световните квалификации зона “Европа”. Домакините излязоха напред още в 12-ата минута, когато точен бе Матиас Кяйт, но резервата Стефан Бодистеану (64’) успя да изравни.

Домакините взеха ранна преднина с попадението на Кяйт не без помощта и на късмета, тъй като ударът от границата на наказателното поле се отклони след рикошет в бранител и стана неспасяем за вратаря на гостите. Впоследствие домакините пропуснаха още няколко не лоши ситуации. След първият половин час игра гостите се окопитиха и видимо изравниха случващото се на терена. Тази тенденция се затвърди след почивката, когато срещата бе откровено равностойна, а и на двамата вратари се наложи на няколко пъти да се намесват отлично, за да предотвратяват попадения.

Високата преса на Молдова даде резултат след малко повече от час игра, когато те достигнаха до изравняване, а попадението бе изключително сходно с това на домакините. За Молдова това бе първа точка в световните квалификации за Мондиал 2026, а Естония има четири пункта. И двата отбора нямат шансове за класиране в плейофите.