Късен гол на Собослай отложи празненствата за Роналдо и компания

Отборите на Португалия и Унгария направиха интригуващо равенство 2:2 в сблъсъка помежду си от група "F" на световните квалификации. Срещата бе доста интересна и изпълнена с любопитни моменти. Гостите поведоха чрез Адам Салай в 8-ата минута, но домакините направиха обрат, благодарение на Кристиано Роналдо с две попадения в 22-рата и 45-ата минута, който вече има 948 гола в кариерата си и стана най-добрият голмайстор в световни квалификации с 41 гола. И когато "мореплавателите" вече се виждаха на Мондиала, Доминик Собослай реализира изравнителен гол в 91-вата минута и отложи празненствата им.

Мачът започна двуостро с положения пред двете врати. Първо Кристиано Роналдо стреля от движение над вратата в 5-ата минута, а две по-късно Роланд Шалай стреля опасно и принуди Диого Коща да прави спасяване. При последвалия корнер обаче Унгария откри резултата с гол на Атила Салай с глава.

Домакините обаче бързо се окопитиха и в 15-ата минута последва нов шанс пред Роналдо, който този път стреля точно, но в ръцете на вратаря.

В 22-рата минута обаче резултатът бе изравнен. Нелсон Семедо с центриране по земя намери Кристиано Роналдо в наказателното поле, а той от движение засече във вратата за 1:1.

💚❤️ Cristiano Ronaldo with a brace for Portugal, making it 948 career goals! ⭐️



143 goals for the Portuguese national team. pic.twitter.com/GJsPSssy40 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2025

Отборът на Унгария обаче не вдигна бялото знаме, а продължаваше да бъде опасен. Така в 30-ата минута след заучено изпълнение на корнер топката бе пратена към Бендегуш Бола, който стреля опасно от воле и не бе никак далеч от целта.

В 45-ата минута обаче Португалия направи пълен обрат. Нуно Мендеш центрира отляво и Кристиано Роналдо за втори път заби топката в мрежата за 2:1.

През второто полувреме Португалия бе пълен господар на терена и редеше атака след атака. Още в началните минути с пропуски се отличиха Нелсон Семедо и Педро Нето.

В 60-ата минута страхотен далечен изстрел на Рубен Диаш се отби от дясната греда, а минута по-късно по„ти по идентичен начин и Бруно Фернандеш нацели този стълб.

В 64-тата минута пък Жоао Феликс направи невероятен пропуск с глава отблизо, като и вратарят Балаж Тот направи блестящо спасяване.

Унгария обаче можеше от нищото да се върне в мача, след като в 72-рата минута Атила Салай нацели напречната греда. Веднага след това пък събитията се пренесоха пред другата врата, където Витиня стреля от границата на пеналта и топката профуча до лявата греда.

Гостите нанесоха своя удар в добавеното време на мача. В 91-вата минута топката бе центрирана удпоредно на голлинията, там няколко играчи се разминаха и Доминик Собослай необезпокояван на далечната греда я прати в мрежата за 2:2.

Така Португалия остава начело в групата с 10 точки. Унгария пък запазва 2-рата си позиция с 5 точки до момента.