Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България не издържа на испанската канонада и записа нова загуба - на живо след загубата от Испания с 4:0
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Късен гол на Собослай отложи празненствата за Роналдо и компания

Късен гол на Собослай отложи празненствата за Роналдо и компания

  • 14 окт 2025 | 23:59
  • 1195
  • 0
Късен гол на Собослай отложи празненствата за Роналдо и компания

Отборите на Португалия и Унгария направиха интригуващо равенство 2:2 в сблъсъка помежду си от група "F" на световните квалификации. Срещата бе доста интересна и изпълнена с любопитни моменти. Гостите поведоха чрез Адам Салай в 8-ата минута, но домакините направиха обрат, благодарение на Кристиано Роналдо с две попадения в 22-рата и 45-ата минута, който вече има 948 гола в кариерата си и стана най-добрият голмайстор в световни квалификации с 41 гола. И когато "мореплавателите" вече се виждаха на Мондиала, Доминик Собослай реализира изравнителен гол в 91-вата минута и отложи празненствата им.

Мачът започна двуостро с положения пред двете врати. Първо Кристиано Роналдо стреля от движение над вратата в 5-ата минута, а две по-късно Роланд Шалай стреля опасно и принуди Диого Коща да прави спасяване. При последвалия корнер обаче Унгария откри резултата с гол на Атила Салай с глава.

Домакините обаче бързо се окопитиха и в 15-ата минута последва нов шанс пред Роналдо, който този път стреля точно, но в ръцете на вратаря.

В 22-рата минута обаче резултатът бе изравнен. Нелсон Семедо с центриране по земя намери Кристиано Роналдо в наказателното поле, а той от движение засече във вратата за 1:1.

Отборът на Унгария обаче не вдигна бялото знаме, а продължаваше да бъде опасен. Така в 30-ата минута след заучено изпълнение на корнер топката бе пратена към Бендегуш Бола, който стреля опасно от воле и не бе никак далеч от целта.

В 45-ата минута обаче Португалия направи пълен обрат. Нуно Мендеш центрира отляво и Кристиано Роналдо за втори път заби топката в мрежата за 2:1.

През второто полувреме Португалия бе пълен господар на терена и редеше атака след атака. Още в началните минути с пропуски се отличиха Нелсон Семедо и Педро Нето.

В 60-ата минута страхотен далечен изстрел на Рубен Диаш се отби от дясната греда, а минута по-късно по„ти по идентичен начин и Бруно Фернандеш нацели този стълб.

В 64-тата минута пък Жоао Феликс направи невероятен пропуск с глава отблизо, като и вратарят Балаж Тот направи блестящо спасяване.

Унгария обаче можеше от нищото да се върне в мача, след като в 72-рата минута Атила Салай нацели напречната греда. Веднага след това пък събитията се пренесоха пред другата врата, където Витиня стреля от границата на пеналта и топката профуча до лявата греда.

Гостите нанесоха своя удар в добавеното време на мача. В 91-вата минута топката бе центрирана удпоредно на голлинията, там няколко играчи се разминаха и Доминик Собослай необезпокояван на далечната греда я прати в мрежата за 2:2.

Така Португалия остава начело в групата с 10 точки. Унгария пък запазва 2-рата си позиция с 5 точки до момента.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

  • 14 окт 2025 | 21:53
  • 1225
  • 0
Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 12793
  • 5
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 5195
  • 2
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 10992
  • 2
Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

  • 14 окт 2025 | 21:25
  • 1134
  • 0
Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

  • 14 окт 2025 | 21:09
  • 970
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 109729
  • 383
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 48266
  • 69
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 1555
  • 2
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 10992
  • 2
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 5195
  • 2
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 6530
  • 3