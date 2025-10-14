Популярни
Какво да очакваме от селекцията на Александър Димитров - на живо с анализа на Вальо Михов и Викторио Павлов преди Испания - България
Латвия - Англия, Кейн се завръща сред титулярите, но има и изненада

  • 14 окт 2025 | 20:44
  • 1995
  • 1
Англия гостува на Латвия в пореден мач от световните квалификации в група “К”. “Трите лъва” са убедителен водач с пълен актив от 15 точки. Домакините пък са четвърти с едва 5 пункта. През март гостите сразиха този противник на Острова с 3:0, но двубоят днес може да има още по-голяма стойност. Футболистите на Томас Тухел изцяло държат своята съдба в ръцете си и при победа днес те ще си подсигурят място на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико следващото лято.

Германският наставник на Англия прави две промени спрямо тези, които стартираха при успеха в контролата с Уелс преди няколко дни. Капитанът на тима Хари Кейн се завръща на върха на атаката, а Майлс Люис-Скели започва отляво на отбраната. Голямата изненада е решението Марк Геи да бъде оставен на пейката, а в центъра на защитата започват Джон Стоунс и Езри Конса, който бе поставен отдясно срещу “драконите”.

Домакините от Латвия залагат на схема с трима в отбрана в лицето на Яровскис, Черномордийс и Балодис. Циганикс и Вапне ще трябва да уплътняват средата на терена, а Варславанс и Зеленковск ще са по двата фланга. а Гутков и Икауниекс ще носят опасностите в предни позиции.

