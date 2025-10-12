Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори след разочароващото поражение на България от Турция с 1:6. Функционерът напусна Националния стадион "Васил Левски" около 2:00 часа, въпреки че срещата приключи около полунощ.

"Смятам, че първото полувреме футболистите показаха, че имат възможности, но през второто допуснахме индивидуални елементарни грешки. Напълно е нормално такъв да бъде резултатът, след като се допускат такива грешки в такива мачове, които се играят на много високо ниво", започна Иванов.

Президентът на БФС бе запитан и дали от централата ще наложат моментални промени, на което Иванов отговори, че правилникът не може да бъде изменен веднага.

"Вие, ако трябва да знаете правилата във Футболния съюз, ние приемаме юни месец това, което ще бъде за следващия сезон, така че правилата не могат да се променят всеки месец или, когато поискаме. Направили сме това, което е възможно - четири човека българи играят във всеки един отбор. Тези, които не са платили тази такса, която я има, смятам, че ще бъде дълъг процесът, за да можем да излекуваме българския футбол", каза Иванов.

След това президентът допълни, че не знае колко точно ще бъде необходимият оздравителен период за възстановяването на най-обичания спорт, като подчерта, че за да излезем от кризата ще бъде необходима помощ и от държавата.

"Никой не може да каже колко дълъг. Смятам, че трябва да имаме подкрепа от държавата, обсъждахме със спортния министър доста неща до сега, за които бяхме горе. Неприятно е за всички, нормално - за 10 минути да ти вкарат три гола по такъв начин... Смятам, че отборът трябва да се вдигне, за да има мотивацията да играе мача, който имаме сега с Испания. Показахме през първото полувреме, че можем да се противопоставяме, но когато правиш елементарни грешки на това високо ниво - повтарям го втори път, е много трудно да победиш или да постигнеш добър резултат", каза още Иванов.

Функционерът бе запитан и как може да бъде мобилизиран отборът само за два дни след този лош резултат, тъй като квалификацията срещу Испания ще бъде на 14-и октомври (вторник).

"Треньорският щаб трябва да направи всичко възможно, знаем срещу кого ще играем. Това е пътят. Паднахме се в много тежка група, знаехме каква е. Имаме идея как да се развиваме в бъдеще време. Знаем, че тези квалификации са ужасни като съперници. Знаете класата на всеки един от тези отбори, а пък знаете индивидуалната класа на тези футболисти. Така че, каквото и да си говорим, резултатите не са добри, но пък някой път трябва да достигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре", продължи Иванов.

Логично, Иванов бе запитан и дали ще последват оставки след тежката загуба.

"Абсолютно не смятам да търся на никого отговорност. Казах ви го и преди - Националният отбор или Федерацията е пазарът, който представя футболистите, които клубовете създават. Това за момента са играчите на националния отбор. За това ние казваме, че това е следствието на всички онези неща, които са се случвали в миналото. Затова работим в детско-юношеската школа, за да можем да изкарваме качествени играчи на различно ниво, за да могат да представляват България. С тези футболисти - без да искам да се обиждат - България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си", добави Иванов.

Началникът на БФС отговори и на въпрос дали ще разговаря с клубовете за школите.

"Ние наложихме 11 клуба да играят 4 българи. До миналата година играеше от 22-ма футболисти един българин и те го гониха в 50-ата минута. Така че, ние сме направили крачката, но за да можем да развием футбола, трябва да инвестираме в детско-юношеските школи, да инвестираме в материалната база, на която тези деца трябва да тренират. Защото - казвам го вече много пъти: има 130 картотекирани футболисти, има 277 отбора до 14 години само в София, а пък имаме 15 игрища. Нали смятате примерно как се развиват тези футболисти. Бивши безработни футболисти направиха школи, които печелят пари от това нещо и не разбиват. Те работят за количество, не за качество. Казвам го вече, ако ме слушате какво говоря много пъти! Всичките неща, които са се случили в миналото, сега виждаме това, което се случва в настоящето. Затова трябва да започнем да работим сега, за да можем да намерим в бъдеще време успехите, които са нужни на България, за да се гордее с футбола си", уточни Иванов.

Иванов бе запитан и дали ще бъде чут в призивите си от хората от клубовете.

"Аз не знам за кои хора ми говорите. Клубовете са акционерни дружества, които сами определят политиката, която трябва да водят. Ние определяме правилата - правилата се определят при нас 'ни месец, когато се приемат всички правила за една година примерно и след това юни месец ще приемем другите. Сега в момента - в средата на сезона сме, смятате ли, че нещо можем да променяме? Да обясняваме на клубовете какво трябва да правят или да играят с осем човека българи? Защо не играят с осем човека българи? Защо не инвестират в собствените си школи, в собсвените си кадри? Бизнесът на един футболен клуб не е да говорят за телевизионни права, за солидарност или да говорят за спонсорски договори, а трябва да произвеждат футболисти, които те - тези футболисти, да играят за техните отбори и след това да отидат в големите първенства, където да бъдат продадени, за да може да се инвестира в техните клубове и след това в школи и всяккави неща. Ние производството на футболисти сме го оставили много отдавна. Купува футболисти за два лева и го продаваме после за три лева. Ако смятате, че така примерно можем да градим националния отбор, значи гледаме в различни посоки", завърши Иванов